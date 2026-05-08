Zero Motorcycles LS1, lo scooter elettrico urbano con tre batterie estraibili: comodo, pratico ed efficiente. La nostra prova

Si chiama LS1 ed è il primo scooter elettrico firmato Zero Motorcycles. È un modello che segna l’ingresso del marchio americano nel mondo della mobilità urbana e punta su efficienza, praticità, comfort e una buona qualità costruttiva. L’LS1 è sostanzialmente l’equivalente di un 125 termico: eroga infatti 11,4 CV e può raggiungere una velocità massima di circa 100 km/h. Accelera forte, soprattutto alla prima apertura del gas (come succede con tutti i veicoli elettrici), e la città è decisamente il suo habitat naturale. Prevede tre modalità di guida – Eco, Standard e Sport – con quest’ultima che privilegia chiaramente le prestazioni sacrificando parte dell’autonomia.

Ed è proprio l’autonomia uno degli aspetti più interessanti del progetto. L’LS1 adotta infatti due batterie estraibili (quindi ricaricabili anche a casa, in garage o in ufficio) e offre un'autonomia di 112 km, che però possono arrivare fino a 160 km se si opta per una terza batteria (da acquistare a parte) da posizionare all'interno del vano sottosella. La ricarica dal 0 al 90% richiede circa 4 ore e mezza utilizzando una normale presa domestica (800 W), ma i tempi possono ridursi sensibilmente sfruttando sistemi di ricarica più rapidi.

Le ruote da 14 pollici all’anteriore e 13 al posteriore assicurano un buon compromesso tra agilità e stabilità. Così come l’assetto, che riesce ad assicurare il giusto comfort e sostegno, pur risultando un po' rigido (soprattutto la forcella) sulle sconnessioni più marcate e sul pavé. Bene la posizione di guida: la sella posta a 780 mm da terra permette praticamente a tutti di appoggiare facilmente i piedi a terra. Il retroscudo offre tanto spazio per le gambe e integra anche un pratico vano portaoggetti con presa USB per lo smartphone; peccato solo sia un vano aperto, uno sportellino di chiusura avrebbe aumentato notevolmente la praticità nell’utilizzo quotidiano.

In città l’LS1 convince soprattutto per la facilità con cui si lascia guidare. Il baricentro basso (le batterie sono sotto i piedi) e il peso contenuto in 132 kg permettono di muoversi nel traffico con estrema facilità: sguscia tra le auto con semplicità, cambia direzione rapidamente, ha una buona frenata ed è sempre intuitivo anche nelle manovre più strette. Il bilanciamento generale è davvero ben riuscito e trasmette immediatamente sicurezza anche a chi ha poca esperienza sulle due ruote.

Ma al netto della sua vocazione urbana, non dispiace nemmeno quando si abbandona il traffico cittadino per affrontare qualche percorso più scorrevole e ricco di curve. La dotazione è moderna ma essenziale. C'è tutto quel che serve: compresi ABS e controllo della trazione. Forse, volendo cercare il pelo nell'uovo, sarebbe stato comodo anche poter visualizzare i km di autonomia sul display: viene invece riportata solo la percentuale di batteria (vero è che poi utilizzandolo quotidianamente ci si regola tutto sommato facilmente).

Interessanti infine gli accessori optional, come parabrezza e bauletto, che migliorano sensibilmente l’esperienza d’uso soprattutto per chi utilizza lo scooter tutti i giorni. Il prezzo di partenza è di 5.320 euro, cifra dalla quale vanno poi sottratti eventuali incentivi statali (che, come di consueto, possono arrivare nella migliore delle ipotesi a rappresentare fino al 40% del prezzo di listino).

A chi si rivolge? In definitiva a chiunque cerchi uno scooter urbano moderno, pratico e semplice da utilizzare. Perché l’LS1 non ha davvero nulla da invidiare a uno scooter termico in termini di comfort e facilità d’uso. Anzi aggiunge tutti i vantaggi della mobilità elettrica: silenziosità, costi di gestione ridotti e soprattutto la comodità di poter estrarre la batteria, ricaricarla ovunque e ripartire senza particolari complicazioni. Dunque, una soluzione concreta e intelligente, e se vogliamo anche coerente con le esigenze della vita moderna.