Il futuro di Alfa Romeo passerà ancora attraverso le berline, che da sempre ne hanno caratterizzato la gamma. Il concept Cuorerosso, svelato per la prima volta al Salone di Parigi, anticipa il linguaggio stilistico che si rivedrà sui futuri modelli del Biscione con linee sportive che richiamano, tra le altre, 8C Competizione, 33 Stradale e Brera. Questa berlina granturismo a quattro porte si allontana dal canone estetico maggiormente diffuso al giorno d’oggi, quello dei Suv, per puntare su un’estetica volta a emozionare: fari sottili, scudetto con lo stemma in sovrimpressione, cofano lungo e abitacolo arretrato, grandi cerchi e una coda tronca che culmina con uno spoiler.

Tutti questi elementi seguono la filosofia di design denominata “Bellezza necessaria”, che punta all’eliminazione del superfluo per lasciare spazio all’essenziale. Lunga 4,70 metri, larga 1,98 m e alta appena 1,33 m, non vuole necessariamente rappresentare la futura Giulia, ma certamente fa pensare che sotto questa carrozzeria filante si nasconda il pianale Giorgio rivisitato, con la possibilità di un approccio multienergia come motorizzazione. Non nasce infatti come elettrica, ma si propone di offrire soluzioni mild hybrid, full hybrid e plug-in, con la possibilità di ritrovare anche il 2.9 V6 biturbo della Quadrifoglio abbinato alla trazione integrale Q4 e a una forma di elettrificazione.

La Cuorerosso rimane per il momento ancora un concept, come lasciano intendere soluzioni raramente riviste sulle vetture di serie quali le porte controvento e un abitacolo estremamente futuristico e minimalista, ma i concetti estetici e tecnici che propone sollevano una luce sul futuro di Alfa Romeo, soprattutto di un modello come la Giulia che più volte è sembrato andare incontro alla sparizione. Accanto alla concept Cuorerosso, Alfa Romeo ha lanciato di recente un nuovo allestimento speciale dedicato a tutta la gamma, dalla Junior alla Stelvio passando per Tonale e Giulia.

Si chiama Edizione Luna Rossa ed è ovviamente dedicato all’imbarcazione protagonista della Coppa America, che nel 2027 si svolgerà nel golfo di Napoli. I dettagli sono quelli che distinguono questa versione speciale, a partire dalle colorazioni esterne: per Junior e Tonale si tratta di un grigio ispirato ai giubbetti salvagente in dotazione all’equipaggio dell’imbarcazione, impreziosito dalla linea rossa che reca il nome della barca italiana. In alternativa sono disponibili anche le tinte bianca e nera. Altri dettagli distintivi sono il logo rosso dedicato, le finiture in nero lucido della carrozzeria e i cerchi specifici, da 18” per la Junior e 20” per la Tonale. Per Giulia e Stelvio la serie Edizione Luna Rossa punta sull’essenzialità dei materiali, con la fibra di carbonio come vera protagonista. Sono dedicati anche i cerchi, da 19” sulla berlina e 21” sul Suv, con le pinze di colore rosso. Per entrambi i modelli, l’allestimento speciale è disponibile solo sulle motorizzazioni a gasolio da 160 o 210 Cv.