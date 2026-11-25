La casa dei Quattro Anelli conferma il suo impegno in tutti i segmenti di mercato con il lancio di vetture che vanno dalle compatte fino alle ammiraglie, sia elettriche che termiche. L’ultima nata è stata la A2 e-tron, che si ispira alla piccola monovolume del 1999. Con questo nuovo modello 100% elettrico Audi riprende quello stile dal punto di vista estetico, ma lo trasferisce su una vettura decisamente più grande, che misura 4,32 metri di lunghezza. La A2 e-tron si colloca in una fascia dove la casa tedesca ancora non proponeva modelli elettrici e dovrebbe sostituire auto come A1 e Q2, che non saranno più prodotte. L’efficienza è il suo punto di forza principale, con diverse soluzioni aerodinamiche volte a migliorare i flussi e ridurre la resistenza all’aria: le feritoie sui passaruota, le prese d’aria adattive all’anteriore, il sottoscocca carenato.



A livello di piattaforma la A2 e-tron è realizzata sulla Meb a trazione posteriore ed è proposta con 3 tagli di batteria e 4 livelli di potenza. Si parte dalla versione da 170 Cv e 50 kWh netti di batteria, che percorre fino a 421 km con una ricarica. Segue poi quella da 190 Cv e batteria da 58 kWh, la cui autonomia sale a 515 km. La versione con autonomia maggiore è quella da 231 Cv e batteria da 79 kWh, che arriva fino a 643 km. Infine, il top di gamma è quella da 326 Cv e 628 km di percorrenza. La potenza di ricarica è di 100 kW per le versioni con batteria più piccola e 183 kW per quelle con la batteria grande. Gli interni sono spaziosi e ben rifiniti, con lo schermo curvo che integra cruscotto e infotainment al centro della plancia. Il bagagliaio misura 396 litri ed è integrato da un vano anteriore da 13 litri. Il listino della A2 e-tron parte da 38.350 euro. La gamma di Audi si è rinnovata anche nel segmento dell’alto di gamma, a partire dall’introduzione dell’ammiraglia Q9 che costituisce il Suv più grande del marchio, con 6 o 7 posti e un’estetica imponente e di rappresentanza.

La Q9 offre enorme spazio per i passeggeri, combinato con un motore diesel 3.0 V6 mild-hybrid pensato per garantire percorrenze lunghissime e proposto nelle versioni da 245 o 299 Cv. Arriveranno poi anche le motorizzazioni a benzina e ibride plug-in. Sempre nell’alto di gamma, ma con dimensioni più contenute, è stata rinnovata anche la Q7, che riprende il filone stilistico più recente. Anche qui il debutto è avvenuto con i soli motori diesel. L’idea di puntare sui modelli del passato è visibile anche nel ritorno della A6 allroad, la station wagon rialzata pensata per chi deve affrontare sterrati leggeri e mulattiere, ma non vuole comunque rinunciare allo spazio e alla dinamica di guida di una vettura più bassa. Nata sulla base della nuova A6, è disponibile sia con motore a gasolio che nella versione plug-in e-hybrid da oltre 100 km di autonomia in elettrico. Infine, l’Audi A3 è stata recentemente aggiornata, con piccoli ritocchi estetici negli esterni e cambiamenti più profondi all’interno a livello di impostazione e tecnologia: ha adottato lo schermo panoramico curvo già visto sui modelli più recenti.