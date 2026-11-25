Segni dei tempi che cambiano. Se fino a pochi anni fa sembrava difficile immaginare un costruttore cinese avere successo in mercati occidentali, altrettanto impensabile era assistere al sorpasso delle vetture elettriche su quelle termiche. BYD ha raggiunto entrambi i traguardi superando, lo scorso ottobre, per la prima volta quota 300.000 auto a zero emissioni vendute in un solo mese. Parallelamente è proseguita l’espansione nei mercati internazionali, con le esportazioni che sempre a ottobre hanno raggiunto 170.194 veicoli, più del doppio rispetto al 2025. A sostenere questa crescita è una gamma sempre più ampia e in costante evoluzione. Tra le novità più importanti spicca la nuova Atto 8, presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi e destinata a diventare dal prossimo anno l’ammiraglia della gamma europea di BYD.



Lunga 5,04 metri, la Atto 8 è un Suv elettrico che offre spazio per sette passeggeri, grazie a un abitacolo sviluppato su tre file di sedili. Il bagagliaio passa da 270 fino a 1.960 litri, a cui si aggiunge un vano anteriore da 136 litri. L’ambiente interno si distingue per una dotazione tecnologica composta da un quadro digitale da 10,25 pollici e un touch screen centrale da 15,6 pollici con Google integrato. Sotto la carrozzeria, il Suv adotta una Blade Battery di seconda generazione da 115 kWh, abbinata a due differenti configurazioni. La Design a trazione posteriore sviluppa 462 cv e dichiara un’autonomia di 653 km, mentre la Excellence AWD, dotata di due motori elettrici, raggiunge 775 cv e 775 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e un’autonomia di 602 km. La Atto 8 è il primo modello BYD ad adottare la tecnologia Flash Charging, che permette di passare dal 10% al 97% di carica in appena nove minuti.



Non solo Suv, BYD amplia la propria offerta con lo Shark. Si tratta di un pick-up che adotta il sistema Super Hybrid DMO, acronimo di Dual Mode Off-road, tecnologia che abbina un motore 1.5 turbo benzina da 150 cv a due unità elettriche, una per asse, per una potenza complessiva di 436 cv e una coppia di 650 Nm. La trazione integrale è gestita elettronicamente, mentre la batteria da 32,2 kWh consente di percorrere fino a 90 km in modalità completamente elettrica. Lungo 5,46 metri, lo Shark offre un abitacolo raffinato senza rinunciare alla vocazione lavorativa.

Il cassone ha una capacità di 1.200 litri, la portata raggiunge 790 kg e la capacità di traino si attesta a 2.500 kg. Il debutto italiano è previsto nel primo trimestre del 2027, con un prezzo di partenza di 53.500 euro più Iva. Un altro tassello della strategia BYD è rappresentato dalla Dolphin G DM-i, compatta sviluppata per il mercato europeo. Lunga 4,16 metri, si propone come alternativa alle tradizionali vetture di segmento B grazie alla tecnologia Super Hybrid DM-i. Il sistema plug-in privilegia la trazione elettrica, offrendo una guida fluida e silenziosa, mentre il motore termico interviene per generare energia o fornire ulteriore spinta quando necessario.

La versione con batteria da 18,3 kWh dichiara fino a 105 km di autonomia elettrica e oltre 1.000 km di percorrenza complessiva. La potenza combinata raggiunge 212 cv, sufficienti per accelerare da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi. L’abitacolo offre cinque posti, un touch screen fino a 12,8 pollici a centro plancia e un bagagliaio da 425 litri, mentre i prezzi partono da 24.790 euro. A completare il quadro c'è la Atto 3 Evo. Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico, ma di un intervento che coinvolge tecnologia, abitabilità e dinamica di guida.

La batteria da 74,8 kWh adotta un'architettura a 500 Volt e consente una ricarica in corrente continua fino a 220 kW, passando dal 10% all'80% in 25 minuti. Con prezzi a partire da 43.800 euro, la gamma si articola su due versioni: la trazione posteriore da 313 cv, con un'autonomia di 510 km, e la variante integrale da 449 cv capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Considerando che la Atto 3 è stata la vettura con cui BYD ha debuttato in Italia nel 2022, in soli quattro anni il marchio cinese non solo ha ampliato la sua gamma, ma ha anche compiuto un importante balzo tecnologico.