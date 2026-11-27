Il 2026 di Citroen si chiude con il ritorno a Eicma, fiera dedicata alle moto che ha da qualche tempo abbracciato anche la micromobilità. Qui la protagonista è la versione Outdoor di Citroen Ami, una serie speciale del quadriciclo elettrico con carrozzeria Khaki Green abbinata ai cerchi bianchi, alle grafiche dedicate e a uno spoiler posteriore. La novità principale è però il tetto apribile ed è la prima volta che arriva su una Ami con le portiere. Restano inalterate le caratteristiche tecniche invece: due posti, velocità massima di 45 km/h, autonomia dichiarata fino a 75 km e guida dai 14 anni con patente AM.

Poche settimane prima, al Salone dell’Auto di Parigi, Citroen aveva invece ripescato dal passato un modello celebre creando un trait d’union con il futuro. Si chiama 2CV Concept e riprende chiaramente la famosa “due cavalli” riproponendola in salsa elettrica con un modello che sarà fondamentale per l’Europa perché rientra nelle e-car, auto elettriche urbane che puntano a riportare le utilitarie a costi accessibili ai più. Lunga 3,76 metri, l’auto all’interno è essenziale e all’esterno richiama l’antenata del 1948, con un abitacolo colorato e tante soluzioni furbe pensate per privilegiare spazio e praticità. Sappiamo già che non è un esercizio di stile o un’operazione nostalgia: oggi è un prototipo, ma anticipa la vettura di serie prevista entro il 2028, prodotta in Italia e con un prezzo intorno ai 15.000 euro.

Tornando ai modelli già in gamma, a settembre è arrivata la C5 Aircross Emeraude, serie speciale del Suv che prende il nome dalla costa bretone vicina allo stabilimento di Rennes. Anche in questo caso non si tratta di un restyling tecnico ma di una versione con tinta Blu Émeraude e dettagli coordinati all’esterno e nell’abitacolo. Emeraude si porta dietro però un interessante intervento sulla dotazione: sedili anteriori e volante riscaldabili, regolazione elettrica del sedile guida, portellone motorizzato e sistemi di assistenza alla guida completi con il pacchetto Drive Assist 2.0. I motori? Per tutti i gusti, dalle ibride alle elettriche passando per le plug-in.

A luglio Citroen aveva invece ampliato l’offerta della sua compatta a batteria con e-C3 Tonic, una serie speciale sviluppata a partire dall’allestimento You che aggiunge il tetto bicolore, le barre al tetto, i dettagli gialli sul frontale e uno schermo centrale da 10,25 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Due le batterie disponibili: 30 kWh per la Urban Range, con autonomia omologata fino a 204 km, e 44 kWh per la versione da 320 km: per viaggiare meglio scegliere la seconda che può contare su una ricarica in corrente continua da 100 kW, contro i soli 30 kW della Urban che, però, punta su chi cerca una utilitaria a prezzi abbordabili: Tonic Urban Range costa infatti 21.290 euro. A chiudere l’elenco delle novità ci sono le versioni Collection introdotte in primavera su C3, C3 Aircross e C4. Si tratta di allestimenti caratterizzati da dettagli estetici e una serie di accessori inclusi per comfort e connettività. Un anno di consolidamento che, pur non portando nuovi modelli in gamma, ha confermato l’efficacia della strategia del marchio.