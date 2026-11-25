Rimettersi in marcia è la parola d’ordine di Dacia la quale, a dire il vero, non si è mai fermata, ma sta vivendo una battuta d’arresto dopo anni di crescita continua. Numeri alla mano, c’è la sensazione che il costruttore di Pitesti non potrà ripetere nel 2026 il record di 97.198 unità raggiunte lo scorso anno in Italia e che dovrà cedere circa il 10%. Poco male dunque, con la certezza di avere un’impronta forte sul mercato e una gamma solida che diventerà ancora più robusta sia con un’offerta di propulsori più ampia sia con modelli nuovi di zecca. Tra quest’ultimi c’è sicuramente la nuova Spring, la piccola elettrica che giunge alla seconda generazione avvicinandosi un pochino al suolo e diventando pienamente europea visto che non è più un suv e non sarà più costruita in Cina, ma in Slovenia sfruttando progetto, piattaforma e stabilimento della cugina Renault Twingo.

Compatta (3,85 metri), spaziosa all’interno e con un’autonomia di 250 km, la nuova Spring punta sul perfetto dosaggio di contenuti, tecnologia e praticità per essere l’elettrica da città per eccellenza, a partire dal prezzo che, come promesso, ha la sua soglia d’accesso poco sotto i 18mila euro. Del tutto inedita è invece la nuova Striker, un modello che dimensionalmente (lunghezza di 4,62 metri) si pone leggermente al di sopra della Bigster (4,57), ma ha caratteristiche diverse perché di ruote alte ha giusto un accenno, mentre nei volumi e nelle proporzioni – è alta 1,53 metri – è una station wagon, una tipologia di carrozzeria che non si era mai vista su una Dacia e che permette di avere un bilancio ottimale tra dimensioni, spazio abitabile ed efficienza, a tutto vantaggio dei consumi e delle emissioni, ma anche di un’offerta più ampia e dotata di caratteristiche di comfort e di guida superiori.

Inoltre ci sono soluzioni stilistiche mai viste prima su una Dacia come il cofano fortemente innervato, il terzo finestrino triangolare e collegato al lunotto attraverso una modanatura e soprattutto i gruppi ottici che vedono spuntare un segmento che si allunga dritto verso il basso. Anche l’abitacolo ha qualcosa in più nelle forme e nei materiali con uno spazio da viaggiatrice e un bagagliaio che va da 602 a 1.621 litri. La Striker è la prima Dacia che nasce con motori tutti ibridi a cominciare dal full da 155 cv con unità termica 1.8 aspirata e poi il 3 cilindri 1.2 mild-hybrid a 48 Volt: da 140 cv bifuel GPL – che continua ad essere il cavallo di battaglia di Dacia con 4 modelli nella top 10 italiana di quelli dotati di pari tipo di propulsione – con cambio manuale o automatico doppia frizione a 7 rapporti che è invece l’unica scelta per la versione da 150 cv con motore elettrico supplementare da 23 kW al retrotreno per avere la trazione integrale quando serve. Il punto di forza di Striker, così come per tutte le Dacia, è il peso ridotto (circa 1.400 kg) che permette di avere buone prestazioni senza potenze esagerate, con un’efficienza che si trasforma anche in autonomie da record che sfiorano i 1.600 km.



Queste stesse opzioni sono arrivate negli ultimi mesi anche su Duster e Bigster mentre il listino della nuova Striker è stato fissato a partire da 24.600 euro, dunque con il solito ottimo rapporto tra prezzo e contenuti sul quale Dacia ha costruito buona parte della sua reputazione. Ulteriore passo in avanti verso il futuro, senza tradire la filosofia del marchio, sarà il lancio della Sandero full-hybrid che sfrutta lo stesso sistema delle sorelle (1.8 accoppiato alla trasmissione che contiene due motori elettrici) e con il quale una delle best seller del mercato europeo come lei può aggiungere una freccia in più fondamentale, visto che l’ibrido copre circa il 40% delle vendite e il prezzo che si appresta ad adottare è di quelli giusti: si parte da 20.800 euro. Nel 2028 vedremo poi la Sandero tutta nuova che avrà anche una versione completamente elettrica. Alimentata al 100% dalla batteria di bordo sarà inoltre il modello di serie che deriverà dal concept Hipster, un quadriciclo a 4 porte e 4 posti con lunghezza contenuta entro i 3 metri e un peso di soli 800 kg in modo da avere ottime prestazioni anche con una batteria ridotta. Si parla di un listino che dovrebbe partire al di sotto dei 15mila euro.