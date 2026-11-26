Sono ormai quasi 30 i modelli sul mercato dei marchi controllati da DR Group, la holding di Macchia d’Isernia che da 20 anni ha avviato collaborazioni con aziende cinesi conquistando spazio soprattutto nel settore dei Suv/crossover. Tra le armi più affilate, oltre ai prezzi competitivi, la perseveranza nel puntare fortemente su diversi tipi di alimentazione, dalla benzina al gas, passando per la trazione integrale 4WD e le due soluzioni elettrificate full hybrid e plug-in. Su questo terreno l’azienda molisana continua a battersi con vigore, puntando in particolare, nella parte più alta della propria offerta, su un modello come la DR6, un Suv grande, comodo e spazioso, tuttora al centro di una campagna sostenuta da Billy Costacurta mirata a rappresentare il manifesto dei progressi compiuti sulla via dell’innovazione. Lunga poco più di 4,5 metri, offre 5 posti comodi e un vano bagagli da 680 litri, che diventano 1.500 ripiegando i sedili posteriori. Fin qui le caratteristiche comuni a tutta la gamma.

Ma la DR6 viene proposta in ben 5 configurazioni diverse, con motorizzazioni a benzina, benzina/GPL, trazione anteriore o integrale e con le due soluzioni elettrificate full hybrid e plug-in. A caratterizzare tutte le versioni è un equipaggiamento full optional di serie che mette insieme comfort, tecnologia e sicurezza, a cominciare da una completa dotazione di ADAS. Com’è facile immaginare, le più sofisticate e interessanti sono le DR6 ibride. La Full Hybrid combina un motore termico 1.5 da 143 cv con un’unità elettrica da 204 cv, per una potenza complessiva pari a 224 cv.

Il cambio DHT gestisce il funzionamento dei due propulsori, mentre il sistema recupera energia durante la marcia e in decelerazione, senza richiedere il collegamento a una presa esterna. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 8,7 secondi e l’autonomia arriva a 880 km. La plug-in hybrid, commercializzata come Super Hybrid, si distingue per l’abbinamento tra il motore termico 1.5 litri e un elettrico da 150 kW alimentato da una batteria ricaricabile a una presa di corrente (19 minuti per passare dal 30% al 90%). In questo caso si possono percorrere fino a 90 km in modalità elettrica, ma sfruttando la combinazione dei due motori l’autonomia complessiva arriva a 1.200 km.

Ovviamente questa versione è la più cara: viene proposta infatti a 35.900 euro, contro i 32.900 dell’ibrida non ricaricabile. In entrambi i casi sono attive promozioni con sconti fino a 5.000 euro, ma è fuor di dubbio che se il prezzo rappresenta la discriminante decisiva per la scelta dell’auto, la DR6 “giusta” è l’entry level con motore 1.5 benzina TGDI da 146 cv abbinato al cambio DCT doppia frizione a 7 rapporti, proposta a 30.900 euro (27.900 in promozione, qualcosa in più nella versione 4x4). Se si vuole risparmiare anche sui costi di gestione c’è poi la versione benzina/GPL (listino 32.900 euro, 29.900 in promozione) che permette di estendere l’autonomia complessiva fino a 1.250 km, con entrambi i serbatoi pieni.