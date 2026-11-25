Spazio, versatilità e accessibilità sono i pilastri del nuovo corso Fiat. La Casa torinese rilancia la propria presenza nel segmento dei Suv compatti con la Grizzly e la sua variante Fastback. Due modelli concreti, senza fronzoli e con quel tocco di stile tanto caro al marchio Fiat. Lunga 4,39 metri, la Grizzly nasce sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, condivisa con la Grande Panda, ma si distingue per proporzioni più generose e una marcata vocazione familiare. Il design riprende il nuovo linguaggio stilistico della Casa torinese, con superfici squadrate, passaruota pronunciati e una firma luminosa a pixel. L’abitacolo punta su spazio e funzionalità, oltre a una plancia tecnologica con un display da 10,25 pollici e un bagagliaio da 545 litri. La gamma comprenderà motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. Si parte dal tre cilindri 1.2 turbo da 100 cv con cambio manuale, per passare alla variante mild-hybrid da 145 cv con trasmissione automatica. Al vertice dell’offerta ci sarà la versione elettrica da 113 cv.

La Grizzly arriverà sul mercato nei primi mesi del 2027, con un prezzo d’attacco di circa 20.000 euro per la versione a benzina. Accanto al Suv tradizionale debutta la Grizzly Fastback, che interpreta lo stesso progetto con una carrozzeria più dinamica. Lunga 4,49 metri, 10 centimetri in più rispetto alla sorella, si distingue per il tetto discendente e il lunotto inclinato, che le conferiscono una silhouette da Suv coupé. Nonostante la linea più filante, la praticità resta un elemento centrale, con un bagagliaio da 600 litri. La gamma riprenderà quella della Grizzly, così come il prezzo di partenza fissato a circa 20.000 euro. Ma lo sguardo di Fiat guarda anche oltre.

Al recente Salone dell’Auto di Parigi il marchio torinese ha infatti svelato due concept che esplorano nuove interpretazioni della mobilità urbana e familiare, recuperando alcuni dei concetti più originali della storia Fiat.

La Multiplina raccoglie idealmente l’eredità della Fiat 600 Multipla del 1956, reinterpretandola in chiave elettrica e urbana. Lunga appena 3,04 metri, riesce a ospitare quattro persone grazie alla presenza di una seconda fila di sedili. Derivata dalla Topolino, si propone come una soluzione per la mobilità cittadina, con un’impostazione da quadriciclo elettrico pesante L7e, una velocità massima di 90 km/h e un’autonomia che dovrebbe toccare quota 120 chilometri. Più grande e versatile è la Multiplay, concept lunga 4,45 metri che recupera lo spirito delle monovolume Fiat, dalla 600 Multipla alla Multipla del 1998.

Il progetto combina elementi da Suv e pick-up, con una soluzione denominata Metamorfosi che permette di trasformare la carrozzeria grazie a un modulo posteriore scorrevole. Si passa così da una configurazione familiare 6+1 a un pick-up a quattro posti, con cassone aperto per trasportare oggetti ingombranti e attrezzature sportive. La versatilità prosegue nell'abitacolo, dove il Petsenger seat può diventare uno spazio per animali domestici, un tavolino o un supporto per seggiolini, mentre il sedile anteriore si trasforma in una chaise longue. Anche lo spoiler posteriore può ruotare e diventare un portabiciclette. Pur non anticipando modelli di serie già definiti, i concept mostrano come Fiat intenda ripensare l'auto attorno alle esigenze quotidiane del futuro rimettendo al centro l’utente.