Marzo 2010: Ford raggiunge la più alta quota di mercato in Italia con il 12,4% delle immatricolazioni. Ottobre 2026: nei primi 10 mesi dell’anno il marchio dell’Ovale Blu è sceso sotto il 3% perdendo il 22,6% dei volumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per fortuna che ci sono i mezzi commerciali che vanno bene come non mai e presidiano quasi il 20% del mercato portando a casa margini superiori a quelli possibili con le autovetture, soprattutto con un listino che negli anni si è liberato dei pezzi più pregiati (Fiesta, Fusion, Focus…) lasciando sul campo di battaglia due modelli elettrici su piattaforma Volkswagen MEB (Capri ed Explorer), modelli iconici come le Mustang (compreso il suv elettrico Mach-E) e il Bronco, più due multispazio derivati dai suddetti commerciali come il Tourneo Custom e il Tourneo Courier che fanno le veci di monovolume con i quali Ford fece tendenza come C-Max, B-Max, S-Max e Galaxy. Il Tourneo Courier, in particolare, possiede caratteristiche ideali per chi vuole tanto spazio in dimensioni compatte, con costi di acquisto e gestione abbordabili.



Lungo solo 4,34 metri, riesce a mettere insieme 5 posti comodi con un bagagliaio da 570 litri che può essere ampliato fino a 2.162 litri. Il motore è una vecchia conoscenza: il 3 cilindri mille EcoBoost da 125 cv accoppiato ad un cambio a 6 rapporti o un automatico doppia frizione a 7 rapporti che rende il Tourneo Courier più rilassante in città e, allo stesso tempo, più confortevole e parco nei trasferimenti fuori porta. E poi c’è la versione elettrica con motore da 100 kW e la batteria da 46 kWh ricaricabile fino a 100 kW con un’autonomia di 320 km. E per i cavi, c’è un comodo frunk da 44 litri.

Dalle dimensioni più compatte, ma sempre graziosa nello stile quanto generosa nello spazio, è la Puma che ha anch’essa sotto il cofano un 3 cilindri mille da 125 cv con cambio manuale o automatico, ma è ibridizzato a 48 Volt anche nella versione da 160 cv che è invece prerogativa della versione sportiva ST. Completa la gamma del piccolo crossover americano la versione elettrica con motore da 123 kW e batteria da 43 kWh netti di capacità per un’autonomia di 376 km. In questo caso le dimensioni già considerevoli del bagagliaio con MegaBox da 456 litri delle versioni a benzina crescono fino all’incredibile capacità di 566 litri al quale occorre aggiungere, anche in questo caso, il frunk da 44 litri per i cavi.



Altra vecchia gloria rimasta a difendere il fortino sulla linea del Piave è la Kuga, disponibile con motori 1.5 a benzina da 150 cv o 186 cv con cambio manuale o automatico a 8 rapporti, ma anche con due livelli di ibridizzazione, a trazione anteriore o integrale e sempre con un’unità termica 4 cilindri 2.5: full da 180-183 cv o plug-in da 243 cv che promette un consumo di 2,8-3,9 l/100 km pari a 55-71 g/km di CO2 e un’autonomia in elettrico di 60-69 km grazie alla batteria da 14,4 kWh. Offerto anch’esso in versione ibrida ricaricabile è il pick-up Ranger, con sistema benzina-elettrico da 281 cv e con il diesel 3 litri V6 da 240 cv, entrambi con cambio automatico a 10 rapporti.

E il futuro? Dopo non pochi tentennamenti strategici, a Dearborn c’è la voglia di rimpolpare i listini europei con 7 nuovi modelli entro il 2029, dei quali due mezzi commerciali (gli inediti Ranger Super Duty e Transit City) e 5 vetture. Tra queste, le due piccole elettriche che Ford si farà costruire da Renault, una 5 porte e un crossover, e altre tre vetture a ruote alte dotate di più sistemi di propulsione tra cui l’ibrido plug-in: il cosiddetto baby Bronco, un crossover compatto destinato, con ogni probabilità, a riprendere il nome Focus e un altro suv. Saranno prodotti a Valencia nell’ambito della joint-venture che Ford ha appena stipulato con la cinese Geely, un accordo per il quale il ceo Jim Farley ha ricevuto una severa reprimenda dalla Casa Bianca. Ma il buon Jim ha ritenuto che a casa sua fa come gli pare.