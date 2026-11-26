È arrivata in Italia appena un anno fa, ma Geely sta già accelerando il proprio percorso di crescita nel nostro mercato. Il costruttore cinese, forte di una lunga esperienza internazionale, punta a conquistare nuovi automobilisti ampliando la propria offerta con modelli elettrificati, tecnologie di ultima generazione e una particolare attenzione al rapporto tra dotazioni e prezzo. L’ultima novità, in ordine cronologico, è la Geely Monjaro EM-i, svelata in anteprima europea al Salone di Parigi. Lungo 4,80 metri, il nuovo Suv combina un design imponente con un abitacolo particolarmente curato, pensato per offrire spazio e comfort anche sulle lunghe percorrenze.

Il sistema EM-i Super Hybrid abbina un motore turbo benzina 1.5 litri a una gestione intelligente dell’energia, con due configurazioni: Max a trazione anteriore e Ultra a trazione integrale. La prima sviluppa 273 cv, mentre la Ultra raggiunge 334 cv e 667 Nm di coppia, valori che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Due anche i tagli di batterie, da 18,4 e 29,8 kWh, per un'autonomia in elettrico fino a 116 km e una percorrenza complessiva di 922 km. La versione a trazione integrale dispone inoltre di sospensioni CDC a controllo continuo dello smorzamento, capaci di adattarsi alle condizioni della strada in appena 20 millisecondi.

All’interno spiccano il display centrale da 15,4 pollici, l’Head-Up Display da 25,6 pollici e i sedili anteriori con funzione massaggio. A rappresentare l’ingresso nella gamma elettrica è invece la Geely E2, una compatta a cinque porte lunga 4,13 metri che punta a rendere la mobilità a zero emissioni più accessibile. Già forte di un importante successo commerciale in Cina, dove è stata tra le vetture più vendute, arriva in Italia con tre allestimenti e prezzi da 20.900 euro. La versione Pro adotta un motore da 82 cv e una batteria da 35,35 kWh garantendo 252 km di autonomia. Le varianti Max e Ultra salgono a 116 cv e 47,14 kWh raggiungendo i 345 km con una carica. La trazione posteriore e le sospensioni multilink contribuiscono al comfort di marcia, mentre l’abitacolo sfrutta al meglio gli spazi con un bagagliaio da 375 litri e un vano anteriore da 70 litri.

Sopra troviamo la Geely E5, Suv elettrico di segmento C lungo 4,62 metri. Pensata per le famiglie, la E5 offre un’autonomia fino a 475 km e una ricarica rapida in corrente continua da 100 kW, che permette di passare dal 30 all’80% in 20 minuti. Già ordinabile con prezzi da 39.900 euro, propone un abitacolo tecnologico con display centrale da 15,4 pollici, quadro strumenti digitale e un bagagliaio da 461 litri espandibile fino a 1.877 litri. Completa l’offerta la Geely Starray EM-i, Suv plug-in ibrido che unisce il piacere della guida in elettrico alla flessibilità del motore termico. La batteria da 29,8 kWh consente di percorrere fino a 136 km a zero emissioni, mentre l’autonomia complessiva raggiunge 1.055 km. Interessante anche la funzione V2L, che permette di alimentare dispositivi esterni fino a 6,6 kW. Il Suv offre inoltre un bagagliaio da 528 litri, che arriva a 2.065 litri abbattendo i sedili posteriori. Modello con cui Geely ha debuttato in Italia, la Starray EM-i è disponibile da 35.900 euro.