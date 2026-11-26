Great Wall Motor rilancia la sfida sul mercato italiano e prepara un’offensiva di prodotto che porterà la gamma a dieci modelli entro il 2027. Il costruttore cinese, conosciuto anche con la sigla GWM, punta su un’offerta articolata: non soltanto elettriche, ma anche vetture a benzina, ibride e persino diesel. Tre le protagoniste di questa prima fase: Ora 5, H7 e Tank 300, accomunate dall’origine ma molto diverse per dimensioni, stile e destinazione d’uso. La porta d’ingresso è Ora 5, Suv lungo 4,47 metri che punta su linee arrotondate, fari circolari e un’immagine meno aggressiva rispetto a tante concorrenti. La sua particolarità è la possibilità di scegliere fra tre alimentazioni sulla stessa carrozzeria: 1.5 turbo benzina da 160 cavalli, full hybrid da 223 cavalli oppure elettrica da 204 cavalli. Una soluzione che lascia all’automobilista la libertà di decidere in base alle proprie abitudini, senza cambiare modello. I prezzi di listino partono da 26.950 euro.



Più grande e squadrata è la H7, lunga 4,68 metri. Ha l’aspetto solido di una fuoristrada, ma nasce soprattutto per l’impiego quotidiano e per i viaggi in famiglia. La gamma comprende un 2.0 turbo benzina a trazione integrale, una full hybrid e due ibride plug-in, una delle quali con il sistema Hi4 a quattro ruote motrici. Quest'ultima raggiunge 435 cavalli e promette fino a 130 chilometri di autonomia elettrica secondo i dati dichiarati dalla Casa. Il listino della H7 comincia da 37.000 euro. La proposta più insolita, però, è la Tank 300. Basta guardarla per ritrovare il carattere dei fuoristrada di una volta: cofano alto, carrozzeria verticale, passaruota marcati e ruota di scorta appesa al portellone. Ricorda i mezzi che hanno fatto la storia dell’avventura, quando un 4x4 non era semplicemente una Suv con un look muscoloso.



Qui la sostanza meccanica conta davvero: telaio a longheroni, trazione integrale, marce ridotte e bloccaggi dei differenziali la rendono adatta anche ai percorsi lontani dall’asfalto. Due le motorizzazioni annunciate: turbodiesel 2.4 da 184 cavalli e ibrida plug-in Hi4-T da 408 cavalli, con autonomia elettrica dichiarata fino a 95 chilometri. Il diesel parte da 46.500 euro di listino, mentre la plug-in da 51.400. Per il lancio è stata comunicata anche una proposta promozionale sotto i 40.000 euro, legata a specifiche condizioni: un richiamo forte per chi cerca un fuoristrada autentico senza arrivare ai prezzi di molte rivali specialistiche. La strategia GWM non si esaurisce qui: la gamma è destinata ad ampliarsi ancora.

Per conquistare spazio, però, non basteranno prezzi competitivi e schede tecniche convincenti. Saranno decisive anche la rete di vendita, l’assistenza e la fiducia dei clienti. Intanto con tre modelli così differenti, Great Wall manda un messaggio preciso: vuole parlare a chi cerca una Suv urbana, a chi desidera spazio per la famiglia e anche a chi, finalmente, rivuole un vero fuoristrada. Una varietà che in un mercato di crossover sempre più simili può contare oggi. Il confronto con i marchi europei è già aperto.