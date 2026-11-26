La missione è ricominciare, in Europa e dall’Europa per Hyundai la quale, se nel resto del mondo trova qualche difficoltà, con vendite in calo dell’11,3% e previsioni di vendita per l’intero 2026 tagliate da 4,16 a 4 milioni di unità, nei primi 9 mesi dell’anno ha comunque aumentato il margine operativo del 5,5%. Invece dalle nostre parti fa ancora fatica tanto da aver perso il 12,4% delle vendite a livello continentale e del 28,4% in Italia. Questo non spaventa di certo il gigante coreano che è strategicamente impegnato su più fronti tecnologici (elettrificazione, Software Defined Vehicle, Intelligenza Artificiale, batterie, idrogeno…) ed ha già pronta una controffensiva che inizia proprio dall’Europa, con vetture che sono tagliate per i nostri mercati, in particolare nel segmento B, con tre novità che arriveranno dallo stabilimento di Izmit, in Turchia, dove ha investito 250 milioni di euro.



La prima è la Ioniq 3, una hatchback elettrica che in 4,15 metri riesce ad offrire uno stile accattivante ed efficiente (cx di 0,26) con un posto guida da sportiva e un abitacolo ampio, dotato di soluzioni da limousine come il sedile passeggero con funzione massaggio e dotato di comandi affinché chi siede dietro possa regolarlo per avere il massimo dello spazio. Eppoi c’è il bagagliaio da ben 441 litri degno di un’auto di segmento superiore e lo stesso dicasi della tecnologia di bordo dove il fiore all’occhiello è il nuovo sistema operativo Pleos dotato dell’assistente ad Intelligenza Artificiale Gleo e che ha come interfaccia lo schermo centrale da 12,9” o 14,6”.

La versione da 109 kW ha una batteria con chimica LFP da 42 kWh per 344 km di autonomia mentre quella da 99 kW ha una batteria NMC da 61 kWh che promette ben 497 km con una ricarica. Il secondo modello di questa nidiata turca è stato presentato al Salone di Parigi ed è la Bayon di seconda generazione. Uno sguardo basta per capire che è un’auto ben diversa da quella attuale, non tanto per la lunghezza, cresciuta da 4,18 a 4,24 metri, ma per lo stile, che introduce nuovi canoni, e per il carattere più da Suv vero e proprio che da urban crossover. Anche in questo caso, la nuova Hyundai punta su spazio, tecnologia ed efficienza grazie innanzitutto ad un abitacolo ampio e ad un bagagliaio da 440 litri. La strumentazione è racchiusa in un unico display che si allunga verso il centro della plancia, i sedili anteriori sono anche ventilati e quelli posteriori sono riscaldati mentre la lunga lista dei dispositivi di assistenza garantisce la guida autonoma di livello 2.

Al lancio ci sarà il già noto 3 cilindri mille turbo ad iniezione diretta ibridizzato a 48 Volt da 90 cv o 115 cv con cambio manuale o automatico doppia frizione a 7 rapporti, ma c’è in arrivo anche un full-hybrid da 138 cv con motore 1.6 ed elettrico all’interno del cambio doppia frizione a 6 rapporti. Stessa ricette segue la Tucson di quinta generazione, anche lei presentata al Salone di Parigi, e dotata di uno stile più deciso. La lunghezza qui raggiunge i 4,56 metri (+4 cm) e, oltre ai fianchi scolpiti e alle linee squadrate, colpisce la simmetria tra le luci anteriori e quelle posteriori, entrambe formate da due segmenti verticali ai lati uniti da un unico gruppo che si estende per tutta la vettura in larghezza.

La particolarità è che contengono decine di migliaia di Led e sono a luce indiretta cambiando di intensità a seconda della situazione di guida e di traffico. L’abitacolo si ispira a quello della Ioniq 3 con volante piccolo e ovale, strumentazione sottile posizionata in alto, grande monitor al centro (fino a 17”) e tasche nella plancia. Molto curate l’accessibilità e la praticità con portiere posteriori che si aprono quasi ad angolo retto e un bagagliaio che sfiora i 700 litri e può essere modulato traslando il divanetto e abbattendo lo schienale 40/20/40. Per i motori si parte da un 1.6 turbo mild-hybrid a 48 Volt da 150 cv con cambio manuale o doppia frizione a 7 rapporti mentre lo hanno a 6 rapporti gli altri due livelli di ibrido: il full da 245 cv e il plug-in da 292 cv che è disponibile anche con la trazione integrale e, grazie alla batteria da 17,1 kWh, può percorrere 81 km in elettrico.

E poi? E poi arriveranno anche la nuova i20 (il terzo modello costruito da Izmit) che per la prima volta avrà anche una versione full-hybrid, la Kona di terza generazione e ci sarà anche il restyling della Santa Fe che in Nordamerica farà debuttare un inedito sistema propulsivo elettrico ad autonomia estesa da quasi 1.000 km senza rifornirsi, dei quali almeno 200 km con il solo ausilio della batteria. Al momento, questa innovazione non ci riguarderà, almeno per il marchio Hyundai mentre troverà certamente applicazione per il marchio premium Genesis.