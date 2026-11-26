C’è un nuovo tipo di giaguaro che si aggira per la Grande Mela, un “giaguaro” moderno, rigorosamente elettrico, geneticamente modificato, per quanto fedele alla sua natura selvaggia. La giungla urbana di New York è stata infatti il palcoscenico del lancio della nuova Jaguar Type 01, prima vettura di produzione della nuova generazione del marchio, nonché prima Jaguar sviluppata sulla nuova piattaforma Jaguar Electric Architecture (JEA) basata sulla filosofia stilistica ribattezzata “Exuberant Modernism”. Anche se il nome Type richiama la storia di Jaguar mentre lo 0 indica le zero emissioni allo scarico e il numero 1 identifica il primo modello della nuova generazione. Fin qui il Dna rinnovato che in effetti declina alla sua maniera la natura di vettura perfettamente in linea con la sua tradizione.

Parliamo di una GT elettrica di lusso a quattro porte, progettata, ingegnerizzata e costruita nel Regno Unito. Lunghezza XL, 5,235 per un’altezza di 1,403 metri, tetto basso, cofano lungo, sbalzo anteriore corto e parte posteriore allungata. Il cuore è uno e trino con tre motori elettrici, uno anteriore da 260 kW e due posteriori da 310 kW, gestiti da un sistema di Intelligent Torque Vectoring. La potenza massima raggiunge 1.030 Cv, con 1.365 Nm di coppia e trazione integrale. Una potenza capace di spingere la Type 01 da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. Un’architettura elettrica a 850 volt con batteria da 118 kWh. L'autonomia massima in ciclo WLTP arriva a 720 km. La ricarica? A una colonnina a corrente continua da 350 kW si possono recuperare fino a 321 km di autonomia in 13 minuti. Lusso, eleganza e praticità di guida con il sistema All-Wheel Steering che consente un diametro di sterzata di 11,5 metri. Ma anche tanta tecnologia con le sospensioni pneumatiche a volume commutabile e ammortizzatori attivi a doppia valvola.

Cerchi da 23” di serie e aerodinamica al top con l’Active Vanes e uno spoiler posteriore estraibile a tre stadi. Cinque le modalità di guida: Jaguar, Dynamic, Efficient, Ice & Snow e Curated (personalizzabile). Gli interni sono all’altezza della tradizione del lusso Jaguar: al centro scorre la Central Spine, che percorre longitudinalmente l'abitacolo. L’infotainment è “teleguidato” da un display Oled da 24", completato da due touchscreen da 7", uno posteriore, in stile smartphone. La musica a bordo di Type 01 è un’esperienza da orchestra con il Jaguar Immersive Sound System, dotato di Panoramic Soundbar e sedili Sensory Audio. Un concentrato di bellezza e hi-tech del genere avrà un listino con prezzi a partire da 165 mila euro (ordini aperti a inizio 2027, mentre, consegne da luglio in poi) .