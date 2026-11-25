Il marchio più globale della galassia Stellantis rilancia sulla base di solide certezze. Jeep è oggi molto competitiva in Europa per merito di due modelli strategici: Avenger nel segmento delle compatte e Compass in quello dei Suv medio-grandi. Uno è stato appena rinnovato, l’altro è del tutto inedito. Per entrambi, tecnologie avanzate ed elettrificazione fino al massimo livello, formule vincenti che con il design iconico ne hanno decretato il successo. Ma sono tante le novità in cantiere nel mondo Jeep: al Salone di Parigi Xavier Peugeot, responsabile del brand per l’Europa, ha annunciato entro il 2030 il ritorno della Renegade, venduta dal lancio nel 2014 in 610mila unità nel Vecchio Continente.

Nel segmento D-Suv arriverà a breve la Recon. E, chiusa la joint-venture con Gac, Stellantis tornerà a produrre veicoli a marchio Jeep in Cina dal 2027 in collaborazione con Dongfeng Motor attraverso la nuova società Dongfeng Stellantis Automotive Technology, creata ad agosto a Wuhan. Intanto due nuove versioni oggi sul mercato completano la gamma Compass. La 4xe si posiziona al vertice con 375 cv e trazione integrale, basata su un’architettura elettrica a doppio motore per il controllo completo della trazione su ciascun asse, con potenza massima di 157 kW all’anteriore e 132 kW al posteriore. Alimentato da una batteria con 96,1 kWh di energia utilizzabile, il sistema offre un’autonomia nel ciclo combinato superiore a 600 km con tempi di ricarica ridotti: dal 20% all’80% in 27 minuti.

Per consentire un’autonomia sino a 674 km, la Compass BEV Long Range introduce una nuova batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni. Grazie a 12 moduli e 192 celle, offre 96,3 kWh di energia utilizzabile ed è ricaricabile dal 20% all’80% in 27 minuti. La maggiore disponibilità energetica si traduce in migliori prestazioni del motore elettrico, con una potenza di picco di 231 cv. La nuova Compass 4xe ha un assetto rialzato di 10 mm per migliorare le prestazioni off-road (angolo di attacco 28°, dosso 17°, uscita 31°, profondità di guado fino a 480 mm). La guida autonoma L2 e il sistema Jeep Selec-Terrain sono di serie su tutte le versioni. La Long Range è proposta negli stessi allestimenti della Standard Range, e-Hybrid ed e-Hybrid Plug-in: Altitude, Business e Summit. Una varietà di soluzioni per clienti anche molto diversi.



Altrettanto versatile la gamma della rinnovata Avenger, il Suv più venduto in Italia anche a ottobre che risulta nel periodo gennaio-ottobre pure il secondo veicolo più venduto in assoluto. Lanciata nel 2023, ha superato il traguardo dei 300.000 ordini in Europa, il 60% per versioni elettrificate. Disegnata a Torino e progettata pensando ai clienti europei, Avenger è stata rinnovata all’insegna della continuità, vista la formula di successo. Ha conquistato consensi anche per la sua insospettabile capacità off-road unita alla personalità di una compatta moderna. La calandra a sette feritoie, elemento essenziale del family feeling Jeep.

Gli elementi di protezione sono inediti, come i paraurti completati nella versione 4xe da dettagli frontali verticali rossi. Gli interni sono stati completamente rinnovati per migliorare estetica, materiali e qualità percepita. Il modello introduce inoltre fari LED Matrix. Tra i punti di forza della Avenger, l’ampia gamma di motorizzazioni, con cambio manuale o automatico e trazione anteriore o integrale. Si parte dal Turbo benzina 100 cv con cambio manuale, poi si sale di livello con la variante e-Hybrid da 110 cv, cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti con motore elettrico integrato e batteria agli ioni di litio a 48V. La versione top 4xe offre 145 cv ed è dotata di trazione integrale, cambio automatico elettrificato, motore termico anteriore e motore elettrico dietro che fornisce fino a 1.900 Nm di coppia al posteriore. In alternativa, per gli amanti della guida fluida e silenziosa, c’è la versione 100% elettrica da 156 cv con batteria da 54 kWh per un’autonomia che arriva a 400 km.