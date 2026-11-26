Al Salone di Parigi Kia ha presentato un’importante novità destinata anche ai mercati europei. È Seltos (modello di successo globale) nella versione HEV Full Hybrid. La seconda generazione del Suv coreano combina un design audace, com’è ormai per tutte le nuove Kia, con tecnologie avanzate, versatilità e comfort. Seltos compete nel selettivo segmento dei C-Suv e rafforza la gamma nella transizione del marchio verso una mobilità sempre più elettrificata. Seltos è particolarmente strategica e si è presentata al debutto europeo con il ruolo ambizioso di secondo modello Kia più venduto a livello globale. La Full Hybrid è il primo modello del brand dotato di un sistema e-AWD, che consente una distribuzione ottimale della coppia, miglior trazione e stabilità. La versione Full Hybrid è già ordinabile con un listino che parte da 35.000 euro e promozioni dedicate. Da inizio novembre, Seltos è tuttavia disponibile anche con un motore 1.6 T-GDi da 180 cv alimentato a Gpl, abbinato al cambio manuale o automatico DCT.

Kia Italia sta inoltre sviluppando, con Westport Fuel Systems (ex Brc), la imminente versione Tri-Fuel, portando in vettura una tecnologia capace di offrire elevata autonomia, consumi contenuti e una riduzione dei costi di utilizzo. La formula Tri-Fuel è già collaudata sulla Sportage ed è una alternativa interessante per chi ha deciso di abbandonare il Diesel, ma ancora non si è fatto sedurre dalle emissioni zero. Cosa significa Tri-Fuel? È l’abbinamento della alimentazione a benzina con un gruppo propusore full-hybrid e l’aggiunta del Gpl. Un mix vincente sul fronte delle prestazioni e dell’efficienza. Ma anche, soprattutto, del risparmio se si calcola che con circa 40 euro è possibile riempire il serbatoio da 65 litri (52 netti) del Gpl per un’autonomia di 650 km. Sommandola a quella garantita dal serbatoio della benzina (altri 52 litri) si possono percorrere oltre 1.500 km senza rifornimento.

Grazie a un software “intelligente”, è la vettura stessa a scegliere l’alimentazione ideale in base all’impiego richiesto e alle sollecitazioni, con un apprezzabile equilibrio d’esercizio. La tecnologia adottata dalla Sportage è l’evoluzione di un progetto introdotto per la prima volta nel 2024 sulla Niro e ulteriormente affinato. Il cuore del sistema è il motore turbo benzina 1.6 T-GDi da 177 cv associato all’elettrico sincrono da 65 cv (47,7 kW) con batteria da 1,49 kWh (270 Volt). Nel full-hybrid già in commercio la potenza combinata raggiunge 239 cv e l'aggiunta del Gpl offre potenza sostanzialmente identica dando vita a un powertrain equilibrato, in grado di unire basse emissioni e ridotti consumi salvaguardando sempre le prestazioni. La potenza complessiva della TriFuel raggiunge infatti i 208 cv con una coppia massima di 380 Nm per una velocità massima di 237 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in 7,9 secondi. La vettura svela un carattere dinamico: specialmente in modalità Sport il divertimento di guida è garantito, aumentato dalla possibilità di utilizzare le palette al volante quando non ci si affida al cambio automatico. Non si avvertono mai salti di potenza nel passaggio dalle alimentazioni a benzina all'ibrido, al Gpl.

Ma Kia accelera senza indugi anche sulla mobilità full electric. Non a caso a Parigi era presente l’intera famiglia GT a emissioni zero, incluse le recenti EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT, oltre a PV5 Passenger e PV5 Cargo. E alla compatta EV2, nominata tra le finaliste del prestigioso Car of The Year, in fase di lancio globale anche nella versione Long Range che rende ancor più interessante il B-Suv 100% elettrico. Basata sulla piattaforma E-GMP a 400 Volt, EV2 Long Range ha una batteria da 61 kWh che consente un’autonomia fino a 453 km. La ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% della capacità in 30 minuti. Con una lunghezza di 4 metri e una capacità del vano bagagli di 362 litri, combina dimensioni compatte e grande versatilità, offrendo tecnologie avanzate come Digital Key 2.0, aggiornamenti OTA, Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Grid e un pacchetto completo di sistemi Adas di ultima generazione.