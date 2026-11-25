Linee più audaci, interni da salotto high-tech e prestazioni capaci di regalare emozioni. BMW rinnova il proprio universo con novità che spaziano dai Suv elettrici alle berline di lusso, senza dimenticare il piacere della guida sportiva. La Casa di Monaco guarda al futuro con la Neue Klasse, una nuova generazione di modelli e tecnologie che segna un passaggio importante nella storia del marchio. Un percorso che mette al centro non solo chi guida, ma anche chi ama il design, il comfort e la libertà di viaggiare. La protagonista più scenografica è la iX4, Suv-coupé elettrico che condivide con la iX3 l'architettura Neue Klasse.



La silhouette slanciata, il profilo che digrada verso la coda e le superfici scolpite le regalano un carattere dinamico ed elegante. L’abitacolo punta su luce e tecnologia: il Panoramic iDrive porta le informazioni alla base del parabrezza. L’autonomia dichiarata arriva fino a 828 chilometri Wltp; seguirà la M60 da 612 cv. Grazie all’architettura a 800 Volt, la ricarica rapida può raggiungere 400 kW. Un modello pensato per chi cerca praticità e spazio, senza rinunciare a una presenza scenografica sulla strada. Chi ama il lusso trova nella rinnovata Serie 7 un salotto su quattro ruote. Materiali pregiati, illuminazione d’ambiente e schermi per i passeggeri rendono il viaggio un’esperienza da prima classe. Per chi siede dietro c’è anche il Theatre Screen opzionale.

Anche l’ammiraglia adotta il Panoramic iDrive, tecnologia ispirata alla Neue Klasse, ma conserva la libertà di scegliere tra motori termici, ibridi plug-in e la i7 completamente elettrica. Tradizione e innovazione viaggiano insieme, senza imporre una sola idea di mobilità. Il risultato è una berlina che punta a trasformare anche gli spostamenti quotidiani in momenti di relax. La trasformazione coinvolge anche la Serie 3, da oltre mezzo secolo simbolo della berlina sportiva BMW. L'ottava generazione dà l'addio al diesel e accoglie la nuova i3 elettrica, sviluppata sulla piattaforma Neue Klasse. La 50 xDrive offre 469 cv e un’autonomia massima dichiarata di 912 chilometri WLTP, mentre la ricarica rapida raggiunge 400 kW. Cambia la motorizzazione, resta l’ambizione di rendere speciale ogni curva.

Per chi cerca emozioni più forti arriva la iX3 M60 xDrive, interpretazione M Performance del Suv elettrico: due motori, trazione integrale, 612 cv e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Le sospensioni adattive M promettono una guida più coinvolgente. E infine c’è il cuore. BMW Italia rende omaggio ad Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio, con una M3 «Tribute to Alex Zanardi» realizzata insieme allo studio BorromeoDeSilva ed esposta ad EICMA. Sulla livrea Motorsport spunta un ananas, il suo portafortuna. Un dettaglio che racconta oltre vent’anni di legame con il marchio e ricorda come le storie più grandi vadano oltre la pista.