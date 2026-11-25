E se vi dicessero che la Ferrari ha vinto il suo terzo campionato di Formula 1 nel 1956 è in realtà una Lancia e, per giunta, con al volante un mito come Juan Manuel Fangio? Basterebbe questo per raccontare quale posto nella storia ha il marchio fondato 120 anni fa da Vincenzo Lancia. Quando il 27 novembre il giovane pilota di Fobello (VC) si presentò di fronte al notaio Ernesto Torretta nel suo studio di Torino, accanto a lui c’era l’amico Claudio Fogolin, ma solo nel 1908 dall’officina di via Ormea sarebbe uscita la Tipo 51 ribattezzata HP 12 e più avanti Alfa, quando il fratello Giovanni, studioso di lingue classiche, pensò di denominare le vetture di casa Lancia con le lettere dell’alfabeto greco.



Il resto è un libro alto così di imprese e intuizioni tecniche che hanno cambiato la storia dell’automobile come la carrozzeria autoportante – Vincenzo Lancia la brevettò nel 1919 denominandola “vettura automobile in cui il telaio è soppresso” – le sospensioni indipendenti, il motore V6 e i V4 a bancata stretta o la doppia sovralimentazione con turbo e compressore volumetrico della Delta S4 e tutto quello che ha contribuito a vincere competizioni come la Carrera Panamericana, la Targa Florio, la Mille Miglia, campionato mondiali nell’Endurance e soprattutto nei rally con vetture come Fulvia, Stratos, Delta, 037 e la già citata S4.

Ebbene, che cosa manca oggi ad un marchio del genere per trovare di nuovo il successo che merita? Il nuovo ceo di Lancia, il francese Arnaud Belloni, ha espresso questa situazione con un paradosso: Lancia ha più appassionati che clienti. Dunque meglio ripartire dai fondamentali senza fare passi più lunghi della gamba. La Ypsilon HF elettrica da 207 kW con uno 0-100 km/h in 5,6, il Trofeo Lancia, la categoria Ypsilon HF Racing Rally6 o la Ypsilon Rally2 HF Integrale che si è fatta onore nel WRC2 e nel Campionato Italiano Assoluto Rally sono i primi paletti di un percorso che vuole riportare la Lancia dov’era, nelle corse così come sulle strade.

Certo che il motore 1.2 da 100 cv della Ypsilon Turbo senza neppure un sistema mild-hybrid e con cambio manuale non è certo l’emblema della tecnologia avanzata dell’innovazione, ma è anche un modo per riportare la piccola Lancia verso una clientela rimasta spiazzata di fronte ad un nuovo modello capace di mettere insieme nello stile tradizione e modernità, ma anche con un posizionamento di prezzo decisamente distante da quello della generazione precedente. A riprendere questo dialogo tra passato e presente ci pensa ora la nuova Gamma, modello costruito sulla base della piattaforma STLA Medium a Melfi, condividendo base tecnica e stabilimento con la cugina DS N° 7.

E il bello è che il lancio avviene a 50 anni esatti da quando Lancia introdusse la prima Gamma nel 1976 presentandola al Salone di Ginevra. Ma c’è un altro strano parallelismo Italia-Francia che si ripete: la Gamma infatti nasceva dall’accordo Par.De.Vi. (Partecipation et Developement Industrieles) e la sua progettazione fu effettuata per il periodo iniziale congiuntamente con quella della Citroën CX e della 132 della Fiat che nel 1969 aveva appena acquisito il costruttore di Chivasso. L’accordo poi fallì e i progetti presero strade diverse. Oggi come allora, la Gamma si propone come ammiraglia di un marchio che ha soli due modelli l’elemento di stile che le accomuna è sicuramente la coda alta e tronca che sul modello attuale contribuisce ad ottenere un’ottima aerodinamica.



Le linee disegnate ieri da Pininfarina davano un cx di 0,37, quelle plasmate dal centro stile Lancia uno 0,25 davvero ottimo per un’auto che per le proporzioni – è alta 1,66 metri – strizza l’occhio al mondo dei crossover. Merito anche delle orecchie delle particolari pinne sul tetto. La nuova Gamma è la prima Lancia che applica il tema della croce luminosa, introdotto sulla Ypsilon e sviluppato partendo dal marchio storico della bandiera, non solo al frontale, ma anche alle luci posteriori facendone ufficialmente la firma luminosa delle Lancia del futuro.

Seguendo la tradizione, l’abitacolo non presenta forzature, ma punta tutto sulla raffinatezza delle forme e dei materiali prendendo ispirazione anche dal mondo dell’arredamento, come nel caso del piccolo tavolino da caffè semicircolare che si trova al centro della plancia o del vano refrigerato che si trova al di sotto del bracciolo anteriore, ma anche dallo spirito del tempo. Oltre il 60% delle superfici visibili e oltre 600 kg in massa della vettura sono in materiali ecosostenibili, dunque di origine vegetale o riciclati. Lo spazio poi c’è in abbondanza, il bagagliaio è da ben 560 litri e può essere ampliato a 1.570 litri, abbattendo lo schienale 40/20/40 e la plancia è il trionfo del digitale con note di rilievo per l’head-up display e lo schermo centrale da ben 16” del sistema infotelematico che è completo di ChatGPT, navigazione TomTom online e di un bell’impianto audio da 690 Watt con 14 altoparlanti dalla firma sonora davvero italiana.

E per vedere bene di notte ci sono i fari a matrice di Led che sparano il loro fascio luminoso fino a 520 metri e il sistema di visione notturna a raggi infrarossi che permette di individuare al buio pedoni, ciclisti o animali da 300 metri di distanza. Dove la vecchia e la nuova Gamma sono su pianeti diversi è nei sistemi di propulsione: quella aveva un boxer 4 cilindri 2 litri da 120 cv o 2.5 da 140 cv mentre in questa si parte da un 3 cilindri 1.2 ibridizzato a 48 Volt da 145 cv con cambio doppia frizione a 7 rapporti. Neppure un pistone in più. Gli altri motori della nuova Gamma sono infatti solo elettrici con autonomie fino a 741 km e potenze da 169 kW fino ai 276 kW della versione bimotore HF Integrale che accelera da 0 a 100 kmh in 5,1 secondi e rispolvera una denominazione che non si vedeva su una Lancia stradale dalla Delta HF Integrale Evoluzione II del 1994, accompagnata da un altro simbolo glorioso: l’elefantino che Gianni Lancia volle nel 1953 come simbolo della squadra corse di un marchio che avrà più fan che clienti, ma che ha in magazzino fascino da vendere per i prossimi 120 anni.