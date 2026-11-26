Passaporto cinese, nome in inglese e pied-à-terre latini. Leapmotor è arrivata quasi in sordina, ma ha rapidamente scalato le classifiche di vendita e messo solide radici all’interno del sistema commerciale e industriale di un gruppo come Stellantis che la possiede al 20% e con la quale ha stabilito la joint-venture Leapmotor International per vendere e assistere i modelli della casa cinese tramite la propria fitta rete di concessionari. In questo modo Leapmotor ha conquistato il 2% del mercato dello Stivale e sta facendo molto di più dietro le quinte diventando di fatto uno dei pilastri industriali e tecnologici sul quale Stellantis conta per proseguire il proprio cammino in Europa. Il costruttore cinese ha infatti da poco iniziato a produrre a Saragozza la B10, in attesa di accogliere anche la B05, e le sue piattaforme saranno la base di un Suv Opel di segmento C oltre che delle due E-car che Stellantis costruirà a Pomigliano d’Arco.

Le due case stanno inoltre studiando altre sinergie utilizzando anche la nuova piattaforma Leap 5.0 sulla quale sarà possibile costruire vetture più leggere, spaziose ed efficienti grazie anche ad un’architettura con batteria CTB (Cell-To-Body) che ha anche funzione portante e alimenta inoltre i servizi di bordo eliminando così quella da 12 Volt. Nel frattempo la gamma attuale svolge il suo lavoro, a cominciare dalla piccola T03 che ha aperto la strada facendo strage di incentivi e attira la naturale simpatia degli italiani con caratteristiche ideali per il nostro mercato quali lunghezza di soli 3,62 metri, spazio interno apprezzabile anche per i bagagli (240-1.040 litri) e infine autonomia di 265 km concessa dalla batteria da 37,3 kWh ricaricabile dal 30% all’80% in poco più di mezz’ora. Con un prezzo ormai perennemente scontato a 15.900 euro.

A seguire sono arrivate le B10, C10 e la B05. La B10 è un Suv lungo 4,51 metri dotato di un sicurezza a 5 stelle EuroNCAP, grande abitabilità e disponibile in versione sia elettrica pura sia range extender: la prima ha una batteria da 56 KWh per un’autonomia di 361 km oppure da 67 kWh e 434 km mentre l’altra ha lo stesso motore posteriore da 160 kW, ma l’accumulatore è ristretto a 18,8 kWh e basta per 86 km in elettrico, dopodiché diventa fondamentale il concorso dell’unità termica 4 cilindri 1.5 alloggiato nel cofano anteriore, ma senza essere in alcun modo collegato alle ruote. La più grande C10 (4,74 metri di lunghezza) riceve proprio in questi giorni alcuni aggiornamenti adottando una nuova firma luminosa, un nuovo software che integra ChatGPT e funzioni più avanzate, miglioramenti al comfort e alla sicurezza e persino 27 litri in più per il bagagliaio che ora raggiunge i 440-1.905 litri per l’elettrica e i 400-1.845 litri sulla versione ad autonomia estesa.

La prima ora ha una batteria da 81,9 kWh per 519 km sulla versione da 220 kW e per 479 km su quella da 420 kW a doppio motore e trazione integrale che fa lo 0-100 km/h in 5 s. La seconda ha 220 kW e un’autonomia in elettrico di 145 km. La B05 è invece una hatchback lunga 4,43 metri, sempre con motore posteriore da 160 kW e batteria da 56,2 o da 67,1 kWh che, grazie all’efficienza aerodinamica (cx di 0,26), forniscono un’autonomia rispettivamente di 401 e 482 km. Ma le novità più fresche e interessanti riguardano il segmento inferiore con la B03 (5 porte) e la B03X (crossover), divise da 10 cm di lunghezza (4,17 contro 4,27 metri) e 8 cm in altezza (1,56 contro 1,64 metri). Entrambe sono dotate di uno spazio generoso e modulabile, buone prestazioni e ampia autonomia grazie un motore da 130 kW o 145 kW accoppiato a una batteria rispettivamente di 39,8 kWh e 53 kWh per un’autonomia di 290 o 390 km. Sono le armi di Leapmotor per le due declinazioni del segmento B, forti di un rapporto tecnologia/contenuti/prezzo che ha pochi rivali.

La prossima novità invece dovrebbe interessare la parte alta della gamma con la C16, un Suv 7 posti lungo oltre 4,90 metri molto vicino ad un monovolume per funzionalità e comfort. Anch’esso dovrebbe avere una versione elettrica pura e una ad autonomia estesa, ma stavolta con un’architettura elettrica a 800 Volt che permette velocità di ricarica ed efficienza maggiori.