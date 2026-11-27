Utile operativo in ripresa nell’ultimo semestre e vendite in crescita, di oltre il 16% in Europa. Mazda incassa i benefici dell’approccio multi-solutions alla mobilità che cambia, pur continuando a poggiare su pilastri solidi come i Suv CX-5 e CX-30, rinnovati di recente. Non meno promettenti i primi riscontri delle nuove elettriche Mazda6e e CX-6e, che soprattutto in Europa hanno contribuito ai buoni risultati del 2026. Dopo il debutto su strada del 2025, la berlina 6e ha beneficiato del primo aggiornamento per migliorare in alcuni punti cruciali della mobilità elettrica, come autonomia e velocità di ricarica. Il model year 2027 non cambia nell’estetica e nelle dimensioni, pari a 4.921 mm di lunghezza, larghezza a 1.890, altezza 1.491 e passo di 2.895 mm. Invariata anche la capacità del bagagliaio da 466 litri di capacità che diventano 1.074 abbattendo la fila posteriore.

Misure e proporzioni influenzate dal pianale dedicato figlio della partnership con Changan, predisposto per ospitare la batteria LFP da 78 kWh, l’unica superstite dopo la rinuncia all’accumulatore NMC disponibile prima dell’aggiornamento. Garantisce un’autonomia superiore ai 700 km in città (560 km in Wltp), sfruttando la maggiore efficienza del nuovo propulsore elettrico posteriore, in grado di erogare 190 kW/258 Cv e 290 Nm di coppia contro i precedenti 320 Nm. Migliora lo sprint da 0 a 100 km/h, chiuso in 7,3 secondi, come migliora la velocità di ricarica con il nuovo charger DC da 200 kW: ora sono necessari 24 minuti per passare dal 10 all’80% di autonomia. L’aggiornamento ha riguardato anche interventi sull’assetto, sospensioni McPherson all’anteriore e multilink dietro, ritarato per aumentare il feeling di guida. Inalterati, invece, gli interni, differenti dall’impostazione tradizionale Mazda nel generoso display centrale da 14,6” che polarizza tutte le funzioni di bordo. È abbinato al quadro strumenti digitale da 10.2”, integrato con l’head-up display con diagonale da 50”.

Se autonomia e guidabilità sono tra i punti di forza, la gestione di alcune funzioni di bordo può risultare poco intuitiva in assenza di tasti fisici. Impostazione digitale condivisa con la CX-6e, basata sulla stessa piattaforma della berlina e lunga 4,85 metri, larga 1,94 m, alta 1,62 m con un passo di 2,90 metri. Linee avveniristiche fuori, dove il logo Mazda viene incorniciato al centro della calandra con contorni luminosi estesi fino ai proiettori a Led dal taglio molto sottili. Le fiancate muscolose mostrano gli specchietti retrovisori digitali, di serie nella ricca versione Takumi Plus. La linea del tetto culmina con uno spoiler, mentre il lunotto posteriore ha una forma molto inclinata che contrasta con la verticalità della coda.

L’impostazione dell’abitacolo si smarca dalla berlina a partire dallo schermo centrale rettangolare da ben 26”, costituito da due display contigui che possono funzionare in maniera indipendente l’uno dall’altro. Assente il cruscotto digitale, sostituito da un head-up display che fornisce tutte le indicazioni fondamentali, inclusa la navigazione. Condiviso, invece, lo schema propulsivo che prevede il motore elettrico posteriore da 258 Cv alimentato dalla batteria Lfp da 78 kWh. L’autonomia Wltp scende a 484 km contro i 560 km della berlina, il tempo sullo 0-100 km/h sale a 7,8 secondi.

Tra le novità più recenti di casa Mazda, non meno importante è l’aggiornamento di un modello chiave come CX-30, parallelo a quello della berlina elettrica 6e. Il model year 2027 del crossover sfoggia fari adattivi a Led con una gestione più precisa del fascio luminoso, mentre la frenata automatica d’emergenza ora è in grado di rilevare anche i motocicli e amplia l’assistenza nelle svolte e negli attraversamenti agli incroci.

Confermati i due motori propulsori a benzina con tecnologia mild hybrid. Il 2.5 e-Skyactiv G da 140 cv è abbinato alla trazione anteriore, mentre il 2.0 e-Skyactiv X da 186 cv è disponibile anche con la trazione integrale i-Activ AWD. Entrambi si possono avere con cambio manuale o automatico, in entrambi i casi a sei rapporti.