Mercedes, arriva la GLA high tech hybrid, affinca la full electric, si può già ordinare
Mercedes, luccica la Stella: Classe C gioiello a elettroni. Stoccarda ha svelato il primo Suv griffato AMG, prestazioni superbe
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La delicata congiuntura planetaria ha rallentato i volumi di Mercedes (in Germania in ottobre è peraltro diventata il secondo costruttore in doppia cifra, con il 10,3% di quota) e l’ha costretta a rivedere le stime sugli utili, ma non ha fermato l’offensiva di prodotto. Che è importante: a cominciare dalla nuova Classe C elettrica, la best seller della casa con la Stella (oltre 10,5 milioni di esemplari commercializzati, inclusi quelli di quando si chiamava 190).
La ormai ex “baby Benz”, oggi Eq C, è lunga 4,89 metri e, nella sua variante d’esordio per il mercato italiano, è a trazione integrale 4Matic con 490 Cv e 800 Nm che le valgono un’accelerazione in 4 secondi da 0 a 100 orari. Il fiore all’occhiello della berlina a zero emissioni è però l’autonomia, che con la batteria da 95 kWh è dichiarata superiore ai 760 chilometri grazie a consumi contenuti, che possono scendere fino a 14,1 l/100 km, e a un’aerodinamica che beneficia di un coefficiente di penetrazione di appena 0,22. La futura declinazione a due ruote motrici, quelle posteriori, viene anticipata con una percorrenza oltre gli 800 km.
La potenza di ricarica è di 330 kW, ossia potenziali 325 km guadagnati in appena 10 minuti di sosta. Con l’asse posteriore sterzante, che è a richiesta, il diametro di svolta supera di poco gli 11 metri. Mentre a Parigi era in corso il salone dell’auto, a Stoccarda, la città dove si trova il proprio quartier generale, Mercedes ha svelato la variante Amg del Gt Suv, che misura più di 5,08 metri. È il primo modello full-size sviluppato interamente in-house e il secondo basato sulla specifica architettura ad alte prestazioni Amg.Ea. La potenza massima sfiora i 1.170 Cv (2.000 Nm di coppia) e l’accelerazione è da brividi: 2,7” per schizzare da 0 a 100 km/h. L'adozione della batteria da 128 kWh (che si rifornisce fino a 710 kW di potenza: 450 km in 10 minuti) derivata da quella impiegata sulla monoposto vincente di Formula 1 dovrebbe garantire un’autonomia fino a 700 chilometri.
Nella variante top di gamma, l’Amg Gt Suv 63 condivide la meccanica con la Amg Gt Coupé 4, ossia un sistema a tre motori a flusso assiale. La variante d'ingresso, già ordinabile, è la 53, sempre a trazione integrale da 544 Cv e 800 Nm. «Progettata per entusiasmare i clienti ogni giorno», come rivendica il Ceo Ola Källenius, la nuova Gla arriva l’anno prossimo con i suoi 4,56 metri di lunghezza, a seconda delle versioni almeno più 10,2 centimetri in più rispetto al modello uscente (il passo è cresciuto di 6,1 centimetri). Debutta come elettrica e si potrà ordinare a trazione integrale o posteriore con accumulatori Lfp da 58 o 85 kWh e fino a 657 chilometri di percorrenza. Poi sarà la volta delle varianti elettrificate. È nuova anche la Glb, che guadagna 10 centimetri in lunghezza, adesso 4,73 metri, e conferma i 7 posti (opzionali), con la terza fila di sedili ancora più funzionale. È a listino sia con unità full hybrid sia come elettrica.