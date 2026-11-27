Dici Chery e pochi sanno di che cosa si parla, ma se dici Jaecoo o Omoda tutti le conoscono. E lo si vede dai dati di mercato: arrivo nel luglio del 2024 e oggi sono già al 2,65% di quota con un ottobre al 3,78%. Ma non è finita qui perché sta entrando in azione la casa madre Chery, un gruppo nato nel 1997 che in patria ha almeno 10 marchi e che sta per aumentare la propria potenza di fuoco con altri modelli e altri 3 brand tra cui Chery stesso, Lepas e Icaur. Chery sta iniziando con le Tiggo 8 e 9, due Suv di grandi dimensioni ed entrambi ibridi plug-in, ma dal carattere diverso: il primo ha 280 cv, il secondo ne ha addirittura 428 cv, abitacolo 7 posti e uno 0-100 km/h in 5,4 secondi.

E mentre si pensa anche ad importare le più compatte Tiggo 6 e 4, la novità più interessante sarà la Q, crossover elettrico lungo 4,2 metri, simpatico nello stile e generoso nello spazio. Promette 400 km di autonomia, ha il motore posteriore ed è l’erede diretta del primo modello di Chery, venduto in Cina con il nome di Qq. Nel frattempo Omoda si prepara a introdurre la Omoda 5 Next e soprattutto l’attesissima 4. Stile aggressivo, chiare ispirazioni a taurine sportive italiane e le dimensioni giuste (4,4 metri di lunghezza) per essere messa in lista dai clienti dello Stivale. Debutta full-hybrid con 224 cv di potenza e proseguirà con una versione elettrica da 160 kW con batteria da 61 kWh e oltre 400 km di autonomia. Chery confida molto nel brand Omoda e sta lavorando per dargli un’identità forte, come dimostra il concept X, presentato al recente Chery User Summit e dallo stile decisamente meno levigato e più orientato verso il mondo dei Suv.

Nella stessa sede, mossa analoga si è vista per il concept Aura di Lepas, uno shooting brake dallo stile felino che fa intravvedere per il marchio, il cui nome nasce alla fusione delle parole “leopard” e “passion”, una destinazione fatta non solo dei crossover L8, da poco sul mercato, ed L6 in arrivo a breve sia nella versione PHEV sia in quella elettrica e che sarà seguita dalla L4 (4,41 metri) e dall’ancora più compatta L2. Il quinto brand dell’ondata Chery è Icaur con due modelli ed un design che è il risultato di un collage ottenuto combinando pezzi dei più iconici fuoristrada della storia senza però averne la struttura né l’aspirazione di sfidarli per le capacità.

La V27 è lunga oltre 5 metri ed è un ibrido plug-in con due motori elettrici e trazione integrale da ben 335 kW (455 cv), la V25 è invece lunga 4,62 metri e condivide lo stesso sistema di propulsione affiancandogli una versione totalmente elettrica, priva del solito 4 cilindri 1.5 a benzina, che ha la stessa potenza e una batteria da 80 kWh per un’autonomia di circa 400 km. Anche in questo caso, si tratta solo dell’inizio perché già pronta in patria c’è la V23 elettrica che, con i suoi 4,22 cm di lunghezza punta a quell’ampia fascia che vuole un’auto con un look da autentico fuoristrada senza averne la necessità, ma sicuramente ha il gusto di esserne al volante.