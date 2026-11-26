L’elettrificazione rappresenta uno dei pilastri del nuovo corso di Nissan. La Casa giapponese sta rinnovando la propria offerta puntando su tecnologie differenti, dalle vetture completamente elettriche ai sistemi ibridi che sfruttano la trazione a elettroni senza rinunciare al motore termico. Una strategia che guarda al futuro, ma che non dimentica i modelli che hanno contribuito a costruire l’identità del marchio di Yokohama. È il caso di X-Trail, che proprio quest’anno festeggia il suo primo quarto di secolo. Presentata nel 2001, la X-Trail è stata costantemente evoluta nel corso degli anni, passando attraverso quattro generazioni che le hanno consentito di conquistare oltre 8 milioni di clienti in 95 Paesi.

Per celebrare questo traguardo, Nissan ha aggiornato il Suv introducendo un design rivisto e interni più tecnologici, ma senza tradire il suo spirito da off-road e senza rinunciare alla praticità. Accanto alle versioni più orientate all’utilizzo quotidiano, la gamma comprende anche l’allestimento N-Trek, caratterizzato da un’impostazione dedicata al mondo del fuoristrada. La motorizzazione è affidata alla tecnologia e-Power, nella quale il propulsore termico viene utilizzato esclusivamente per generare energia, mentre le ruote sono mosse dai motori elettrici. La versione a trazione anteriore sviluppa 204 cv, mentre quella integrale e-4ORCE raggiunge 213 cv. Il listino parte da 41.600 euro, mentre la N-Trek è proposta da 48.600 euro. Dopo il lancio della Micra, Nissan riporta sotto i riflettori uno dei nomi più rappresentativi della propria storia recente.

La nuova Leaf, giunta alla terza generazione, cambia forma trasformandosi in un crossover compatto lungo 4,35 metri. Il design si distingue per le linee fluide e aerodinamiche, mentre i gruppi ottici contribuiscono a donarle un aspetto decisamente futuristico. Più minimalista l’abitacolo, con la plancia dominata da due display affiancati da 14,3 pollici, con lo schermo centrale touch che gestisce l’infotainment dotato di servizi Google integrati. Due le configurazioni previste. Quella d’ingresso, offerta a partire da 36.950 euro, adotta una batteria da 52 kWh e un motore da 177 cv, con un’autonomia dichiarata fino a 445 km. La variante più potente abbina invece un accumulatore da 75 kWh a un motore da 217 cv arrivando a percorrere fino a 622 km. La ricarica in corrente continua raggiunge rispettivamente 105 e 150 kW permettendo, così, di recuperare fino a 420 km di autonomia in mezz’ora. La strategia di elettrificazione si estende anche al segmento delle citycar, dove Nissan prepara il ritorno della Pixo.

La nuova generazione, attesa nei primi mesi del prossimo anno, misura 3,8 metri di lunghezza. Il motore elettrico da 82 cv è alimentato da una batteria LFP da 27,5 kWh, sufficiente per un’autonomia dichiarata di 259 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 50 kW, mentre la praticità è affidata anche ai sedili posteriori scorrevoli. Con un prezzo di partenza di 19.990 euro, la Pixo punta a rendere la mobilità elettrica più accessibile al grande pubblico. Il futuro della gamma Nissan passerà poi dalla nuova Juke, che nella terza generazione adotterà forme più squadrate e una motorizzazione completamente elettrica. Il debutto è previsto nella prossima primavera e la vettura sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, condividendo la piattaforma CMF-EV con la Leaf. La nuova Juke a batteria non sostituirà immediatamente le versioni con motore termico e full hybrid, che continueranno a convivere nella gamma.

A completare il rinnovamento dell’offerta europea sarà la Kicks, attesa nel 2028 e anch’essa destinata a essere prodotta a Sunderland. Il crossover, lungo 4,36 metri, arriverà in Europa con la tecnologia e-Power di terza generazione, nella quale il propulsore a benzina svolge esclusivamente il ruolo di generatore, poiché le ruote sono mosse da un motore elettrico. Con oltre 1,8 milioni di unità vendute in 70 Paesi, Kicks rappresenta un modello importante per Nissan a livello globale. Il suo arrivo allargherà così la famiglia dei crossover elettrificati andandosi ad affiancare ai già affermati X-Trail, Qashqai e Juke.