Il Blitz, il fulmine che da sempre identifica Opel, oggi non è più soltanto simbolo, ma si riverbera anche nel nuovo corso elettrico della Casa di Rüsselsheim. La saetta diventa così la metafora perfetta di una strategia che punta a rendere le auto a elettroni sempre più emozionali, unendo prestazioni fulminee al piacere di guida e un carattere stilistico distintivo. Dalle compatte ad alte prestazioni di serie, passando per i concept fino ad arrivare in pista con la Formula E, il filo conduttore di Opel passa dalla sigla GSE. Grand Sport Electric, questo il significato delle tre lettere, che hanno visto la Mokka aprire il nuovo corso di Opel. Ora tocca alla Corsa GSE, chiamata a raccogliere l’eredità delle sportive compatte del marchio reinterpretandola in chiave elettrica. La piccola tedesca sviluppa 207 kW, pari a 281 cv, e una coppia massima di 345 Nm. Numeri che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e toccare una velocità massima di 180 km/h.

Per trasformarla in una vera hot hatch, Opel è intervenuta ribassando l’assetto e allargando le carreggiate. Oltre a sospensioni e sterzo con tarature specifiche, nonché un impianto frenante maggiorato. La batteria da 54 kWh le consente di percorrere fino a 374 km, mentre il prezzo parte da 36.290 euro. La sigla GSE non sarà però riservata esclusivamente alle versioni più prestazionali. Opel intende infatti estenderne il linguaggio stilistico anche agli allestimenti, come dimostra la nuova Astra GSE Line in arrivo nel 2027. L’obiettivo è offrire un’immagine più sportiva senza legare necessariamente l’allestimento a una specifica motorizzazione. Il look esterno si distingue per il frontale Vizor, i paraurti dedicati e i cerchi in lega da 17 o 18 pollici, mentre nell’abitacolo trovano spazio cuciture gialle e una pedaliera in alluminio. A completare la famiglia arriverà anche una vera Astra GSE accreditata di 280 cv.



Accanto alla ricerca di prestazioni e carattere, la strategia Opel continua a puntare su proposte accessibili. È il caso della Astra Start, nuova versione d’ingresso della gamma, proposta a partire da 32.450 euro per la berlina e da 33.650 euro per la Sports Tourer. L’allestimento offre una dotazione di serie che comprende gli equipaggiamenti essenziali per il comfort e la sicurezza, lasciando al cliente la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni meccaniche: mild hybrid da 145 cv, diesel da 130 cv oppure elettrica da 156 cv. La stessa attenzione al rapporto tra prezzo e contenuti caratterizza la Frontera Start, che amplia l’offerta del Suv compatto con il motore turbo benzina da 100 cv abbinato al cambio manuale.

Il prezzo di listino parte da 22.700 euro. Il futuro del marchio passa anche dalla capacità di reinterpretare la propria tradizione. In occasione del Salone di Parigi, Opel ha svelato la STX Concept: una proposta che richiama la storia delle station wagon della Casa tedesca, a partire dalla Olympia Rekord Caravan del 1953. Sebbene si tratti di un semplice esercizio di stile, il prototipo combina la silhouette di una Sports Tourer con un’impostazione più audace. A caratterizzarla sono il frontale Vizor, le soluzioni aerodinamiche attive e la trazione integrale elettrica, che le permette di superare i 200 km/h di velocità massima. La sperimentazione trova un terreno fertile anche nel motorsport, dove Opel si prepara ad affrontare una nuova sfida. Il marchio del Blitz debutterà infatti nell’imminente stagione di Formula E con la monoposto GSE 27FE.



La vettura, che sarà affidata a Mitch Evans e Théo Pourchaire con Sophia Flörsch nel ruolo di collaudatrice, adotterà la trazione integrale e una potenza superiore a 800 cv, con un sistema di recupero energetico capace di raggiungere 700 kW. Un banco di prova tecnologico che si affianca all’esperienza maturata nei rally elettrici. Proprio in questo ambito, la Mokka GSE Rally continuerà a essere protagonista dell’ADAC Opel GSE Rally Cup. Derivata dalla versione stradale, la vettura da competizione è dotata di ammortizzatori Bilstein e differenziale autobloccante ed eroga 207 kW, pari a 280 cv, e 345 Nm di coppia. Dalla strada ai rally, fino alla Formula E, Opel costruisce così un percorso in cui l’elettrificazione non è soltanto una scelta tecnica, ma anche una nuova interpretazione della propria identità.