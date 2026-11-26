Questo fine 2026 per Peugeot è tutto in chiave elettrica. A giugno, in occasione dell’ultima apparizione alla 24 Ore di Le Mans, il marchio francese aveva presentato l’ultima generazione della 208 GTi: la E-208 GTi, sportiva da 281 cavalli e per la prima volta full electric. E a distanza di qualche mese la piccola sportiva che prolunga la dinastia delle mitiche GTi del marchio del Leone, arriva finalmente nelle concessionarie, al prezzo di 44.900 euro. Un prezzo non alla portata di tutte le tasche, ma il ruolo della 208 GTi non è di essere un’auto di grandi numeri, ma dal forte valore simbolico. L’anello di collegamento fra lo sport e la strada. È dal 2019 che mancava una Peugeot GTi sulle strade: l’ultima era stata la 208 GTi vecchia generazione, prodotta dal 2012 al 2019, spinta da un 4 cilindri 1,6 litri da 208 cavalli.

La nuova E-208 GTI invece è molto più potente perché sotto il cofano porta una fondamentale differenza: è completamente elettrica. Ha un propulsore da 281 cavalli ed una batteria da 54 kWh. In pratica adotta la medesima tecnologia della Lancia Ypsilon HF, dell’Abarth 600e e dell’Alfa Junior Veloce ma assemblata su carrozzeria 208. È la più potente di tutte le GTi che abbiano mai calcato le strade: 281 cavalli, 345 Nm di coppia, un peso di 1.596 kg, il che significa un rapporto peso/potenza di 5,7 kg per cavallo, e un’accelerazione 0-100 km/h in 5,7 secondi. Quasi un secondo più veloce della precedente GTi a benzina.

Il legame con lo sport Peugeot l’aveva anche enfatizzato al recente salone dell’auto di Parigi dove aveva presentato due concept car dall’immagine fortemente sportiva: la RCZ Vision e la 208-E T16. Mentre la prima era una rivisitazione futuristica di un concetto di coupé fortemente ispirato alla coupé RCZ di alcuni anni fa, la seconda era ancora più significativa. Riprendeva le forme e il look della Peugeot da corsa di maggior successo della storia del leone: la 205 T16 turbo che vinse per due volte di seguito il mondiale rally, nel 1985 e ‘86, battendo le Lancia Delta S4 nell’epoca delle potentissime gruppo B da rally.

Ma queste due concept non sono state un semplice esercizio di stile o per celebrare il passato e basta. Ma anche il modo per saggiare il gradimento del pubblico su nuove idee stilistiche e tecniche che Peugeot sta mettendo a punto per le proprie auto del futuro. Due in particolare: lo sterzo Hypersquare e il nuovo look del frontale studiato per le Peugeot del prossimo quinquennio. L’Hypersquare è un nuovo, rivoluzionario modo di comandare lo sterzo. Si tratta di un volante abbinato alla tecnologia steer-by-wire, che elimina il collegamento meccanico tradizionale tra volante e ruote, sostituendolo con comandi elettronici.

Il rapporto di sterzata può così variare in funzione della velocità. Praticamente con l’Hypersquare non ci sarà più il piantone di sterzo meccanico a collegare volante e ruote ma sensori ed attuatori che, raccogliendo l’impulso della sterzata impresso da chi guida, faranno girare le ruote. Una tecnologia che finora in Europa si è vista soltanto su un’auto giapponese di categoria premium ma che Peugeot dovrebbe essere la prima a far debuttare su un’automobile di grande serie. A partire dalla futura 208 attesa per il 2028. Lo sterzo Hypersquare by Pougeot si distingue anche a prima vista perché il volante è di forma rettangolare e non più tonda.



Il frontale della 208-E T16 invece anticipa sulla mascherina quello che sarà il family feeling delle prossime Peugeot. I francesi stanno progressivamente abbandonando i led verticali per passare a led quasi orizzontali. Si tratta sempre di un richiamo stilistico di ispirazione “felina” (in fondo il Leone è il simbolo Peugeot) ma più che la zanna di una belva, d’ora evocheranno il graffio di un artiglio. Se la nuova 208 sarà il faro del marchio, il costruttore francese non trascura gli altri modelli: ha appena arricchito tutto il resto della gamma, dalla 308 al Suv 5008, introducendo allestimenti di maggior contenuto e qualità che prevedono ad esempio telecamere retromarcia di serie e accesso keyless nei modelli più piccoli, oppure sistemi Adas più completi e display interni di maggiore dimensione nei modelli più grandi.