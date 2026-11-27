Porsche guarda al futuro riscoprendo le proprie radici. In una fase di profonda trasformazione, tra elettrificazione, difficoltà del mercato e necessità di ridefinire le strategie industriali, il marchio tedesco sceglie di ripartire da ciò che l’ha resa celebre: le sportive capaci di emozionare. Questa ripartenza ha un nome preciso: Mission S. E una strategia altrettanto precisa: il motore centrale. Porsche ci aveva già abituato ad usare il termine “Mission” per i suoi concept più innovativi per il futuro: quelli che hanno il compito di tracciare una svolta storica sia tecnica che stilistica.

L’esempio più eclatante fu la Mission E del 2015, prefigurazione di quella che quattro anni dopo sarebbe diventata la prima sportiva elettrica del marchio: la Taycan. La Mission S seguirà lo stesso percorso: è il concept da cui partirà lo sviluppo di una futura supercar a motore termico che si collochi in gamma sopra alla 911. Non l’erede di questa ma qualcosa di diverso. La prima di una nuova famiglia di modelli a motore centrale. Una strategia che richiama la 550 Spyder del 1953, la mitica roadster che contribuì a costruire l'identità sportiva della Casa e che divenne tristemente famosa come l’ultima auto di James Dean.

Le proporzioni della Mission S sono quelle di una sportiva a motore centrale, con frontale basso, parafanghi pronunciati e una linea del tetto che scivola verso la coda. I richiami storici al passato sono numerosi: i fari circolari rimandano alla 911, il muso piatto alla GT1, mentre il profilo del tetto fa venire in mente la 959. Anche la coda riprende soluzioni estetiche della GT1, con elementi aerodinamici e alettone posteriore attivo.

L’abitacolo interpreta in chiave moderna il concetto di sportività essenziale, con plancia e comandi orientati verso il pilota e una convivenza equilibrata fra analogico e digitale. Porsche rinuncia pure al display centrale: al suo posto un sistema retrattile per usare il proprio smartphone per navigazione e informazioni. Una scelta analoga a quella compiuta da Ferrari. La Mission S arriva in un momento delicato per Porsche. Dopo anni di crescita, il costruttore deve rivedere la strategia della propria transizione elettrica, puntando nuovamente su motori termici e ibridi.

Porsche ha dato un (complicato) nome a questo piano pluriennale: Sportwagenschmiede ‘35. Che tradotto sta per “fucina di auto sportive 2035”. Obiettivo: riportare al centro le competenze ingegneristiche e l’identità del marchio. La nuova ammiraglia sportiva si collocherà sopra alla 911 per dimensioni e prestazioni. Sconosciute per ora motore e potenza, ma c’è una certezza: l’auto sarà a motore centrale, non più posteriore a sbalzo come la 911. Una scelta che Porsche aveva già compiuto nel motorsport nel 2017 con la 911 RSR classe GTE di Le Mans in cui il sei cilindri boxer era stato “girato” di 180 gradi sugli attacchi telaio per avvicinarlo verso il centro vettura e migliorare la distribuzione dei pesi. Se andava bene per le corse, a maggior ragione su strada questa soluzione porterà vantaggi in termini di guidabilità.