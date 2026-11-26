L’elettrico più facile. Auto grandi e di lusso, dove il prezzo di listino a sei cifre è un dettaglio per pochi. Auto con una grande tradizione alle spalle e un futuro tutto da guadagnare con volumi di vendite che, a vedere i risultati finanziari, sembrano ora concentrarsi in modelli e mercati, Regno Unito e Stati Uniti, da minor profitto e utile operativo. È il caso di Jaguar Land Rover che, raggiunta la normalizzazione produttiva e commerciale dopo il cyber attacco dell’anno scorso, punta all’obiettivo di diventare neutrale nelle sue emissioni di carbonio entro il 2039 e ha annunciato il quinto modello della famiglia più gloriosa, la Range Rover.

Si chiamerà GT, sarà sviluppata sulla nuova piattaforma EMA, avrà sembianze da elegante berlina gran turismo con una coda appena accennata ed è stata già definita dagli inglesi come «la Range Rover tecnologicamente più sofisticata di sempre». La coupé a ruote alte che mancava alla Casa di Gaydon sarà inizialmente disponibile in versione a batteria e solo in una fase successiva arriverà anche ibrida. In attesa della GT ci sono tre nuovi modelli elettrici pronti ad essere lanciati nell’ormai prossimo 2027: Range Rover, Range Rover Sport e Jaguar Type 01, tutti rigorosamente prodotti nello stabilimento inglese di Solihull.



Fascino da vendere soprattutto per la Range Rover Sport Electric spinta da due motori elettrici, uno per asse, da 260 chilowatt che erogano fino a 550 cavalli, la potenza di un grande V8, e una coppia record per una Range Rover Sport di 850 Nm. Un valore che scaricato in strada, potrebbe impensierire i meno esperti se non fosse per la ricca intelligenza artificiale della vettura che in ogni istante mantiene il controllo della trazione. Tutto per spingere il peso massimo inglese (quasi 2.800 kg) costruito sull’architettura MLA-Flex a passare in soli 4,5 secondi da 0 a 100.

Zero emissioni e zero compromessi per un modello che, più di tutti gli altri, declina l’eleganza in sportività: trazione integrale da arrampicata senza (o quasi) limiti, con pendenze superabili fino a 45 gradi e capacità di attraversare corsi d’acqua di altezza fino a quasi un metro (90 centimetri per la precisione). Fa niente se poi la Range Rover Sport elettrica, così come d’altronde le versioni più tradizionali, il fuoristrada non lo vedrà mai: per muoversi nelle strade più esclusive della città c’è un pacco batteria (da 118,5 chilowattora) che garantisce un’autonomia di oltre 530 chilometri in un ciclo vicino alla realtà (609 chilometri su cicli teorici Wltp) e un tempo di ricarica da 220 chilometri in 10 minuti.

Gli inglesi garantiscono che le temperature più estreme, basse o alte che siano, non influiscono sulla capacità della batteria grazie ad un sistema di gestione termica denominato ThermAssist. Difficile riconoscere al primo sguardo la nuova Range Rover Sport elettrica dal modello tradizionale: le differenze sono concentrate nella griglia frontale della vettura più sottile ed aerodinamica e nel disegno dei cerchi in lega.

A qualcuno sembrerà più compatta e più sportiva, merito di un baricentro abbassato di oltre 7 centimetri che fa percepire questa versione più snella e a prova di dieta. Inutile poi cercare gli scarichi: su un’elettrica non servono ma la “firma acustica”, come dicono gli inglesi, seppur riprodotta artificialmente, rimane assicurata. E su questo, se possibile, la nuova Range Rover elettrica è uno step superiore alle sorelle con motore a combustione: il silenzio di marcia eleva il comfort di bordo con una percezione del lusso che sembra non avere rivali. Quasi tre tonnellate che si muovono leggere e silenziose come una foglia nel vento. Le versioni in listino sono quelle di sempre: Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography e First Edition. Nella lunga lista di dotazione elettronica spicca il sistema Adaptive Dynamics che monitora 100 parametri per 500 volte al secondo in modo da offrire un maggiore controllo del rollio e del beccheggio della carrozzeria in curva e in frenata. Prezzi a partire da 105.800 euro.