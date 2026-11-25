Un’automobile può essere molto più di un semplice mezzo per spostarsi. L’auto è uno spazio da condividere, un ricordo da custodire, una compagna capace di adattarsi alle esigenze che cambiano nel corso della nostra vita. Renault intreccia il proprio patrimonio storico con l’elettrificazione rinnovando e innovando i modelli che hanno contribuito a creare il mito del marchio della Losanga. I due concept svelati al Salone di Parigi raccontano proprio parte di questo cammino. La Renault E-Space Concept riprende lo spirito della Espace del 1984, reinterpretando i principi della monovolume nell’era elettrica.

Lunga 4,70 metri, si propone come alternativa ai Suv che imperano sulle nostre strade mettendo l’abitacolo al centro dell’auto. Gli sbalzi ridotti e le ruote poste agli angoli della carrozzeria ne sottolineano la funzionalità, le ampie superfici vetrate e il tetto trasparente esaltano la luminosità interna. Le sei sedute individuali, distribuite su tre file, e il pavimento piatto favoriscono modularità e convivialità. La plancia è dominata dal display panoramico OpenR, esteso da un lato all’altro dell’abitacolo. Ma più che anticipare un modello di serie, la concept esplora una nuova idea di spazio familiare.

Altrettanto legata alla storia della Losanga, e al suo animo racing, è la Renault 8 Gordini Concept. La sportiva degli anni ‘60 rinasce come coupé elettrica biposto. Bassa e larga, la concept presenta forme ispirate ai rally tanto da evocare il carattere dell’originale ma portato nel nuovo millennio. Il blu Gordini, le strisce bianche e i fari tondi richiamano la tradizione, mentre il design punta a trasmettere quel dinamismo che ben si sposa con i 270 cv elettrici che muovono l’asse posteriore.

Il lato più concreto di Renault è altrettanto attivo, come mostrato dalle numerose novità di gamma a partire dalla rinnovata Megane E-Tech Electric, proposta da 34.150 euro. Il nuovo design esterno ne accentua il dinamismo, supportato dal motore elettrico da 220 cv. Ma la novità più significativa è la batteria da 67 kWh, che offre fino a 500 km di autonomia. Migliora anche la ricarica rapida in corrente continua, con tempi ridotti del 25%, permettendo di passare dal 15 all’80% in 24 minuti. A rendere più semplice l’esperienza quotidiana arrivano la modalità di guida intelligente Smart Mode, l’assistente Gemini di Google e nuove funzioni per il sistema OpenR Link.



La Scenic E-Tech Electric rafforza, invece, la propria vocazione familiare con un’offerta tecnica più articolata partendo da 32.750 euro. Il motore da 220 cv è ora abbinato a due batterie, quella da 89 kWh consente fino a 642 km di autonomia e una ricarica dal 15 all’80% in 28 minuti. Successivamente arriverà quella da 67 kWh capace di percorrere fino a 467 km con una sola carica. Abitabilità, bagagliaio e versatilità la confermano adatta alla famiglia, tanto nei tragitti quotidiani quanto sulle lunghe percorrenze. Anche la Renault 5 E-Tech Electric prosegue la propria evoluzione. Le versioni Urban Range, dotata di batteria da 40 kWh, e Comfort Range con accumulatore da 52 kWh beneficiano di interventi aerodinamici, tra cui il sottoscocca ottimizzato e nuovi retrovisori, oltre a una gestione elettronica rivista, l’autonomia sale così rispettivamente a 315 e 430 km.

La gamma si amplia inoltre con la Five, versione d’ingresso proposta a 24.900 euro, che abbina un motore da 110 cv a una batteria da 36,5 kWh e 305 km di autonomia. Arrivano nuove tinte e dotazioni digitali: la modalità Smart seleziona il profilo di guida in base allo stile del conducente, mentre Gemini sostituisce Google Assistant. La Renault 4 E-Tech Electric valorizza la propria vocazione polivalente. Le ottimizzazioni aerodinamiche e di gestione energetica portano l’autonomia fino a 310 km per la versione con batteria da 40 kWh, che salgono a 415 km per la Renault 4 equipaggiata con un accumulatore da 52 kWh e 400 km per la Plein Sud, dotata di tetto apribile in tela.

La serie speciale Roland-Garros amplia la scelta verso l’alto, mentre entro fine anno arriverà l’allestimento Jogging, pensato come nuova porta d’accesso alla gamma: motore da 110 cv e batteria da 37 kWh per un’autonomia di 305 km. Tra le novità figurano il precondizionamento manuale della batteria e, sulle versioni più ricche, la telecamera a 360 gradi ad alta definizione. Non solo auto, tra i veicoli commerciali il Trafic Van E-Tech Electric introduce una nuova generazione di furgoni Renault. La piattaforma dedicata adotta un’architettura a 800 Volt e un motore posteriore, per ottimizzare le prestazioni di ricarica e sfruttare al meglio lo spazio. Due i tagli di batterie, da 60 kWh e da 81 kWh, che nella configurazione più efficiente permettono di superare i 470 km di autonomia. Il volume di carico raggiunge 5,8 metri cubi, la portata arriva a 1.300 kg e il raggio di sterzata di 10,3 metri favorisce la manovrabilità in città, mentre l’altezza inferiore a 1,9 metri agevola l’accesso ai parcheggi coperti.