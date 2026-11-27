Due novità, due segmenti, un'unica direzione: Škoda accelera sull'elettrificazione con Epiq e Peaq, due Suv a batteria che si collocano, per dimensione e potenza, agli estremi dell'offerta del marchio ceco. Epiq, la più piccola della gamma elettrica di Škoda, è un crossover urbano compatto (lungo circa 4,17 metri) che nasce sulla nuova piattaforma Meb+ del Gruppo Volkswagen e interpreta il linguaggio stilistico Modern Solid dando vita a una vettura dalle linee essenziali con il frontale caratterizzato dalla nuova firma luminosa a T. Epiq è pensata per muoversi con disinvoltura nel traffico cittadino senza rinunciare alla versatilità di un'auto da famiglia: mette a disposizione un bagagliaio da 475 litri (1.345 se si abbassano gli schienali posteriori) e l’autonomia dichiarata supera i 430 chilometri nel ciclo Wltp.

È disponibile in tre versioni principali, tutte a trazione anteriore: Epiq 35, con motore da 85 kW (115Cv) e batteria Lfp da 38,5 kWh; Epiq 40 con motore da 99 kW (135 Cv) e batteria Lfp da 38,5 kWh; ed Epiq 55, con prestazioni più elevate grazie al motore da 155 kW (210- Cv) e alla batteria Nmc da 55 kWh. Qualunque sia la declinazione, Škoda Epiq strizza l’occhio al pubblico con un prezzo relativamente accessibile e dimensioni comode. Se Epiq è la porta d’ingresso al mondo elettrico del marchio boemo, Peaq ne rappresenta il vertice. Il nuovo Suv basato sulla piattaforma elettrica Meb porta Škoda nel territorio delle grandi ammiraglie a batteria: con i suoi 4,87 metri di lunghezza, è il modello più grande della Casa. Può ospitare fino a sette passeggeri e offre una configurazione dell'abitacolo pensata per garantire comfort anche quando tutti i posti sono occupati.

Tra gli elementi distintivi figurano il tetto panoramico, il sistema audio premium Sonos e il Relax Package, un insieme di soluzioni dedicate al benessere degli occupanti. La capacità di carico arriva fino a 935 litri e l’autonomia dichiarata è di oltre 640 chilometri nel ciclo Wltp per la versione più performante. Anche Skoda Peaq, infatti, viene proposta in tre versioni che salgono di potenza: Peaq 60, a trazione posteriore, ha un motore da 150 kW (204 Cv) e batteria da 63 kWh; Peaq 90, sempre a trazione posteriore, ha un motore da 210 kW (286 Cv) e batteria da 91 kWh; Peaq 90x, la più scattante, offre trazione integrale 4x4, potenza di 220 kW (circa 299 Cv) grazie al doppio motore elettrico e batteria da 91 kWh.

La strategia Škoda non si esaurisce nell’elettrico puro: per la Octavia, modello iconico della Casa, è in arrivo la prima versione full hybrid. Disponibile sia come berlina che come wagon, la nuova motorizzazione abbina il quattro cilindri benzina 1.5 TSI evo2 a due motori elettrici, con una potenza complessiva di 100 oppure 125 kW. Il sistema gestisce automaticamente il funzionamento elettrico, ibrido in serie e ibrido in parallelo, senza richiedere la ricarica attraverso una presa esterna: una soluzione che consente di viaggiare anche in modalità completamente elettrica per brevi tratti, recuperando energia durante le fasi di frenata e decelerazione.