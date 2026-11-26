A volte ritornano, e – è davvero il caso di dirlo – per fortuna! Come previsto infatti sta per tornare la Smart, quella vera, con due posti e che la puoi infilare dappertutto nel traffico. Si chiama #2, il concept lo avevamo già visto in aprile al Salone di Pechino e la presentazione del modello definitivo è arrivata a Parigi lo scorso ottobre.

Fuori lo stile ricalca fedelmente la prima Smart, quella che poi fu ribattezzata Fortwo, con misure tutto sommato identiche. È infatti lunga 2,75 metri, larga 1,94 agli specchietti e alta 1,55 con un passo di un metro e 87 che le consente di aver un diametro di sterzata di appena 6,95 metri. Ad un primo sguardo appare un po’ più sportiva, grazie al frontale leggermente acuto e ai fari allungati all’indietro mentre le luci posteriori hanno la forma del marchio.

Miglior firma luminosa insomma non potrebbe esserci. Dove invece la Smart è cambiata è sotto la pelle, a cominciare dalle sospensioni con un bel McPherson davanti – la prima aveva uno schema con balestra trasversale, come le Fiat degli anni ’70 – e addirittura un raffinato multi-link posteriore e tutto questo fa ben sperare in una Smart finalmente comoda sui tombini oltre che dotata di una migliore tenuta di strada grazie anche alla perfetta ripartizione delle masse sui due assali e alla scocca ultrarigida (39.000 Nm/grado), costruita per il 78% in acciai alto e ultraresistenziali.

Altrettanto sorprendente è l’abitacolo, non solo per il bagagliaio che è sempre dotato della ribaltina ed è ancora più regolare e ampio con un volume minimo di 305 litri (+45 litri) e può arrivare a 527 litri abbattendo lo schienale del passeggero. Ci sono infatti maniglie più comode per aprire le portiere, più spazio per testa e gambe, il tetto panoramico, una plancia digitale e avvolgente senza rinunciare ai comandi fisici, ma soprattutto lo stile e i materiali sono più premium con tocchi raffinati come le bocchette a turbina. Una piccola Mercedes a tutti gli effetti anche se, come tutti sanno, la proprietà del brand dal 2019 è a metà con Geely. Miglioramento deciso si registra anche per la parte propulsiva.

Il motore rimane da 60 kW, ma la batteria cresce a 35,8 kWh con un’autonomia che sfiora i 300 km insieme alla possibilità di ricaricarla a 65 kW in corrente continua, impiegando solo 20 minuti dal 10% all’80%, e di utilizzarla come un power bank su ruote grazie alla funzionalità V2L. Un bel passo avanti rispetto alla batteria attuale da 17,6 kWh sufficiente per 135 km e ricaricabile solo in corrente alternata a 22 kW. Dunque, ricapitolando: la nuova Smart #2 è più spaziosa, meglio rifinita, più sicura e comoda grazie ai numerosi dispositivi di assistenza alla guida, più raffinata tecnicamente, ha un’autonomia più che raddoppiata ed è molto più rapida nel rifornirsi. La sorpresa è che costerà meno di prima: partirà infatti da 19.900 euro. Per ora si può solo ordinare e attenderla fino alla prossima estate, la stagione giusta per desiderare il ritorno della Cabrio. Per fortuna non rimarrà un sogno, anzi ci sarà anche la versione sportiva Brabus.