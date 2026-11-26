La prima elettrica della sua storia (e-Vitara), la versione ibrida ricaricabile dell’ammiraglia a ruote alte (Across) e la recente presentazione della attesissima compatta a batteria, sulla scia delle keicar che in Giappone dominano la scena, un modello destinato a presidiare il segmento A abbandonato dalla Ignis. Sono mesi intensi e ricchi di prodotto per Suzuki, che ha anche festeggiato i cinquant’anni di attività in Italia. A dominare la scena delle novità è la seconda generazione del Suv medio-grande Across, nato dalla collaborazione industriale con Toyota. Propone un design tutto nuovo, e sofisticate tecnologie, a cominciare dalla motorizzazione Plug-in Hybrid evoluta. Elemento non secondario, la trazione elettrica integrale 4WD AllGrip.

«Dopo l’uscita di Ignis e Jimny – ha spiegato il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli – la nostra offerta torna a crescere e dal 2027 presenteremo una novità all’anno. Ora abbiamo in rampa di lancio due modelli importanti e intanto le vendite sono sostenute dal successo di Swift, Vitara e S-Cross». La nuova Across Plug-in Hybrid è lunga 4,62 metri (per 1,88 di larghezza e 1,68 di altezza), è agile e confortevole. C’è un’unica ricca versione al prezzo di 55.900 euro, che diventano 51.400 in fase di promozione, con permuta o rottamazione. Lo schema del powertrain prevede un motore termico 2.5 a benzina (143 cv) e due unità elettriche, l’anteriore da 206 cv e la posteriore da 55 cv per una potenza combinata di 309 cv.

In elettrico puro si possono percorrere 129 km (addirittura 191 nel ciclo urbano), mentre il consumo medio in modalità ibrida è di 1,3 litri per 100 km con emissioni limitate a 32 grammi/km. Velocità massima 180 km l’ora, accelerazione 0-100 in 6,1 secondi. Per i clienti più virtuosi è arrivata la eVitara, una pietra miliare per il marchio. Il primo modello a batterie affianca, senza sostituire, la gamma della Vitara con motore termico ibrido. E garantisce qualità off-road almeno pari. «La trazione 4x4 – ha sottolineato Nalli – è diventata elettrica, Allgrip-e, ma le prestazioni restano sorprendenti e rendono onore alla nostra tradizione fuoristradistica».

La eVitara (4,27 metri di lunghezza per 1,80 di larghezza) è disponibile anche nella variante 2WD Single Motor a trazione solo anteriore. Nella 4x4 l’eAxle Dual Motor combina un motore anteriore da 128 kW e uno posteriore da 48 kW per una potenza totale di 184 cv (135 kW) e una coppia di 307 Nm. Le batterie al litio-ferro-fosfato da 61 kWh garantiscono un’autonomia fino a 581 km nel ciclo urbano, in media sui 395 km con un consumo – per la 4WD – di 16,6 kWh per 100 km.