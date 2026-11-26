Un’anima sola. Toyota e la tecnologia ibrida, difficile individuare una linea di separazione. Non è un caso allora che il 92% delle Toyota vendute oggi in Italia è un’auto ibrida. Così come, quando si parla di ibrido full, con un motore elettrico che fa viaggiare da solo l’auto, il marchio giapponese nel nostro Paese è leader con oltre 92.000 unità vendute, una quota di mercato del 40% e Yaris Cross, Yaris e Aygo X nei primi tre posti della classifica. Numeri di una elettrificazione che funziona ed è vincente.

“La continuità è forza”, citando un proverbio giapponese che in Toyota conoscono bene ed è alla base dello sviluppo della nuova generazione del sistema ibrido destinato alle prossime piattaforme multi-path: una famiglia di motori da 1.5 litri a quattro cilindri, turbo o aspirati, progettati in modo specifico per l’elettrificazione, abbinati a motori elettrici, unità di controllo della potenza e inverter più leggeri e compatti. I giapponesi promettono un risultato record: aumento dell’efficienza e riduzione dei consumi di oltre il 15% attraverso la riduzione degli attriti meccanici e delle perdite elettriche, un miglioramento dell’aerodinamica dei modelli che verranno e una gestione della termica ottimizzata.

Nel frattempo in gamma si rinnova il suv compatto Yaris Cross che lanciato nel 2021 è oggi il modello più venduto di Toyota in Europa, dove è anche leader del suo segmento (B-suv) con volumi da oltre 200.000 unità vendute l’anno. In attesa della nuova generazione, il sistema Hybrid è il 130, affidabile e da primato: 96 chilowatt di potenza (130 cavalli), una coppia di 185 Nm per un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 10,7 secondi, emissioni di CO2 tra 100 e 116 grammi per chilometro e consumi tra 4,4 e 5,1 litri per 100 chilometri a seconda delle versioni.

Doppia la scelta della trazione: anteriore o integrale intelligente. La rinnovata Yaris Cross si presenta con una rivisitazione del frontale, in particolare della griglia anteriore: un inedito motivo a nido d’ape e rifinita nel colore della carrozzeria per una immagine più elegante e moderna. La sezione inferiore nera si combina con i passaruota svasati per esaltare la percezione di robustezza e solidità. Ridisegnati i fari a Led e nuovi cerchi in lega nelle versioni più alte da 17 pollici sulla Icon e 18 pollici sulla Premium.

Novità anche per i colori: due grigi, il celestite grey e lo storm grey, e il precious bronze disponibile esclusivamente in soluzione con tetto e montanti neri a contrasto. Rimane confermata una buona abitabilità per la sua categoria garantita in particolare da una configurazione dei sedili posteriori 40:20:40 che si possono reclinare ciascuno in maniera individuale potendo scegliere così di privilegiare, a seconda delle circostanze, passeggeri posteriori, bagagli più grandi o attrezzature sportive ingombranti. In Toyota sottolineano una riduzione di rumori (aerodinamici e del motore) e vibrazioni che segue quanto già fatto in questa direzione nel 2024. La nuova Yaris Cross è in vendita nelle versioni Yaris Cross, Icon, Premium e GR Sport, con un listino a partire da 29.600 euro che diventano 24.950 euro in caso di permuta o rottamazione qualunque sia l’usato e senza alcun vincolo.

Il marchio giapponese per consolidare il primato, dopo aver lanciato la nuova generazione del suv Rav 4, in occasione del 60esimo anniversario e l’introduzione della nuova generazione, ha sviluppato una versione speciale della Corolla Touring Sports chiamata Anniversary in una esclusiva colorazione New Boreal Blue metallizzato, con tetto e montanti a contrasto in colore nero. Nuovi anche i cerchi in lega da 17 pollici a 10 razze, neri cromati con finitura opaca e un dettaglio in argento opaco nel paraurti posteriore. Il numero 60 si ritrova negli adesivi in argento opaco all’esterno e nelle piastre battitacco con il logo del 60esimo anniversario. Il sistema ibrido è disponibile in due versioni: il familiare 1.8 litri da 140 cavalli e il più sportivo, 2.0 litri con un massimo da 180 cavalli. La Corolla Touring Sports è in vendita con un listino a partire da 35.700 euro per la versione Icon e 38.500 euro per la Anniversary.