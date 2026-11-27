Abbracciare il futuro guardando alla concretezza del passato. La nuova stagione Volkswagen passa dal recupero della propria identità. Dopo aver esplorato un linguaggio stilistico e tecnologico talvolta distante dalla tradizione del marchio, la Casa di Wolfsburg torna a puntare su nomi, soluzioni e caratteristiche che hanno accompagnato generazioni di automobilisti. Il cambio di passo parte proprio dalle elettriche, dove Volkswagen ha deciso di recuperare alcuni dei nomi più importanti della propria storia. La ID. Polo rappresenta uno dei passaggi più significativi di questa strategia. La compatta a batteria riprende un nome che da decenni accompagna gli automobilisti trasferendolo su una vettura lunga 4,05 metri. Sviluppata sulla piattaforma MEB+, la vettura tedesca adotta la trazione anteriore e sarà proposta con potenze di 116, 135 e 211 cv.

Le prime due versioni utilizzano una batteria da 37 kWh, per un’autonomia fino a 350 km, mentre la variante più potente dispone di un accumulatore da 52 kWh, capace di raggiungere i 454 km con una singola carica.

A tal proposito la ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW, mentre in continua la potenza massima è di 88 kW per la batteria più piccola e di 105 kW per la più capiente. Quest’ultima può passare dal 10 all’80% in 24 minuti. La ID. Polo punta anche sulla praticità: il bagagliaio raggiunge 441 litri, il 25% in più rispetto alla versione termica, e può arrivare a 1.240 litri abbattendo i sedili posteriori. L’abitacolo combina una strumentazione digitale con un display centrale, senza rinunciare a comandi fisici per le funzioni principali. Il prezzo di partenza è fissato a 24.900 euro.

Il ritorno di un nome storico riguarda anche la ID. Tiguan, che raccoglie l’eredità della ID.4 e affianca, senza sostituirla, la Tiguan con motore termico. Lunga 4,62 metri, la nuova elettrica si distingue per un design più vicino ai modelli tradizionali Volkswagen, con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 534 litri, a cui si aggiunge un vano anteriore da 32 litri. La gamma prevede tre configurazioni. La versione d’ingresso sviluppa 190 cv e abbina la trazione posteriore a una batteria da 58 kWh, con un’autonomia fino a 450 km. Salendo di livello, la variante da 286 cv utilizza un accumulatore da 77 kWh e promette fino a 600 km. Al vertice si colloca la versione a trazione integrale 4MOTION da 299 cv, sempre con batteria da 77 kWh.



Non solo elettrico puro, Volkswagen ha introdotto una nuova motorizzazione Full Hybrid per Golf e T-Roc. Il sistema abbina il 4 cilindri 1.5 TSI a due motori elettrici e a una batteria agli ioni di litio da 1,64 kWh. Non serve collegarsi a una presa: l’energia viene recuperata durante la marcia e attraverso il propulsore 1.5, che può funzionare anche da generatore. La vettura può così muoversi in modalità elettrica, soprattutto alle basse velocità, oppure sfruttare il motore termico in base alle condizioni di guida. Le potenze disponibili sono di 136 e 170 cv, per la Golf Hybrid si parte da 35.300 euro, mentre la T-Roc Hybrid è proposta da 36.050 euro. La parte più emozionale è racchiusa in sole tre lettere: GTI simbolo della sportività Volkswagen dal 1976. La Golf GTI Edition 50 celebra il mezzo secolo della sigla con il 2.0 TSI portato a 325 cv e 420 Nm, abbinato al cambio DSG a sette rapporti e alla trazione anteriore.

La Golf scatta da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e raggiunge i 270 km/h. La tradizione GTI si prepara però a una nuova interpretazione con la ID.3 GTI. La compatta elettrica sviluppa 326 cv e 545 Nm di coppia scaricati sull’asse posteriore, scelta inedita per una GTI di serie. La batteria da 79 kWh consente un’autonomia fino a 600 km, mentre lo 0-100 km/h richiede 5,6 secondi e la velocità massima è di 200 km/h. L’arrivo è previsto nella primavera del 2027. In futuro è attesa anche la ID. Polo GTI, ulteriore testimonianza di come si evolve la tradizione sportiva Volkswagen ma senza rinunciare alla propria identità.