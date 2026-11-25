Si narra che il Regalskeppet Vasa, il gigantesco galeone voluto dal re Gustavo II Adolfo di Svezia, affondò nel 1628 poco dopo aver lasciato il porto di Stoccolma poiché era troppo alto e troppo pesante a causa di un numero eccessivo di cannoni. La Volvo però sta a Göteborg e non rischia certo un esito analogo, ma qualche oscillazione che potrebbe portarla ad imbarcare acqua c’è. Le vendite infatti sono scese del 10% e i margini anche. Colpa della Cina, prima delizia ed ora croce di tutti i costruttori, e del Nordamerica mentre in Europa la situazione sembra stabilizzata e il 53% delle vendite è alla spina. La nuova EX60 ha già superato i 50mila ordini globalmente e Volvo si prepara alla più grande offensiva dei suoi 99 anni di storia con il lancio di 13 modelli entro il 2030, 6 dei quali dedicati al paese di residenza del suo proprietario dal 2010.



La cinese Geely per la quale costruirà dal 2028 anche qualche modello in Europa con l’obiettivo di ridurre i costi ed evitare i dazi ai marchi con gli occhi a mandorla del gruppo. Nel frattempo la casa svedese rivede la sua gamma ibrida fornendo alla XC60 (il suo modello più venduto) e alla XC90 nuove versioni plug-in dotate di maggiore autonomia in elettrico. La prima ora può percorrere fino a 200 km con una ricarica (prima si facevano al massimo 79 km), grazie ad una batteria da 41,2 kWh sulle due versioni T6 da 376 cv e la T8 da 461 cv che brucia lo 0-100 km/h in 4,8 s. dichiarando un consumo combinato di 1-1,1 l/100 km ed emissioni di 23-26 g/km di CO2. A questo si sommano alcune modifiche estetiche, a livelli di sicurezza più elevati e una parte infotelematica ancora più potente ed evoluta, grazie soprattutto all’arrivo di Google Gemini, preso direttamente dalla EX60 che è stata la prima auto al mondo ad incorporarlo e che ora troviamo anche sulla XC90.

Il primo Suv della storia di Volvo segue la stessa ricetta della sorella più piccola, dunque nuovo schermo al centro della plancia da 11,2” infarcito di intelligenza artificiale e aggiornabile OTA, qualche modifica alla carrozzeria e ai paraurti e infine la possibilità di percorrere ben 163 km in elettrico rispetto ai 62 km di prima anche se, così come sulla XC60, permane l’assenza della ricarica rapida. La 7 posti svedese è offerta solo nella versione T8 che può scattare da 0 a 100 km/h in 5,2 s. Anche le griglie e i gruppi ottici sono stati rivisti, in particolare quelli anteriori che mantengono la firma a martello di Thor e ora sono a matrice di Led disposti su 15 linee. E visto che il sangue non è acqua, anche le vetture della serie 40 possono ora sfoggiare la stessa tecnologia per i fari e la stessa dotazione infotelematica con l’icona di Gemini bene in vista sul display centrale.



Qui il lavoro sui materiali, sui sensori e sull’elettronica di controllo degli ADAS è stato più approfondito elevando il livello di sicurezza e raffinatezza sia della XC40 ibrida sia della EX40 elettrica. La prima monta lo stesso 2 litri di tutte le sorelle, ma con potenze di 163 cv o 197 cv e il semplice ausilio di un motogeneratore elettrico da 10 kW inserito all’interno del cambio doppia frizione a 7 rapporti. Tutt’altra storia per la EX40 che parte con un prezzo più basso – 40.900 euro della versione P5 contro i 41.900 della EX40 B3 – ma ha la trazione posteriore, 175 kW e 420 Nm e la batteria da 70 kWh ricaricabile a 180 kW per un’autonomia di 477 km. Per avere 573 km senza fermarsi c’è anche la P5 Long Range da 185 kW con batteria da 82 kWh ricaricabile a 200 kW. Se infine si vogliono le prestazioni massime, la P8 ha la stessa batteria e il doppio motore con 300 kW totali (408 cv), con uno 0-100 km/h in 4,8 s. e 670 Nm di coppia che danno al crossover elettrico svedese una reattività lesta come quella di un felino.