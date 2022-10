ALD Automotive, lanciata la nuova piattaforma digitale. Obiettivo rendere noleggio lungo termine più personalizzato

MILANO - Una nuova piattaforma eCommerce per ALD Automotive. L’azienda, specializzata nelle soluzioni di mobilità, ha infatti lanciato oggi la sua piattaforma eCommerce che punta a rendere il noleggio a lungo termine un’esperienza fluida, self-service e digitale. L’utente, in pochi e semplici passaggi, potrà personalizzare un preventivo, scegliere la durata del noleggio, del chilometraggio, fino all’inserimento e alla verifica dei documenti e alla firma del contratto. L’obiettivo dichiarato dell’azienda è quello di continuare a puntare sulla digitalizzazione e sulla personalizzazione dei propri servizi, secondo le linee guida del Piano strategico ‘Move 2025’.

«Il nostro obiettivo - ha dichiarato Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director di ALD Automotive Italia - è quello di ascoltare le esigenze dei clienti per puntare ad una personalizzazione dei nostri prodotti sempre più efficace, fornendo servizi di mobilità integrata che incontrino la loro piena soddisfazione. Con il lancio del nostro eCommerce offriamo un’ulteriore risposta alle esigenze dei consumatori abituati alla ricerca on-line e all’acquisto digitale.»

Anche la nuova piattaforma eCommerce è parte di una strategia che per ALD abbraccia anche i prossimi anni. «L’ambizione di ALD Automotive - ha spiegato Magda Majorowicz, Head of Finance, Business, Strategy, Development & IT Director di ALD Automotive Italia - è quella di porsi alla guida della trasformazione digitale del settore, come uno dei provider più innovativi di soluzioni per la mobilità. Il lancio del nostro eCommerce si inserisce in tal senso nella strategia ‘Move 2025’, con la quale il nostro Gruppo continua a puntare sulla digitalizzazione, investendo a livello globale fino a 66 milioni di euro».