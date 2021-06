Arval punta sui privati e propone il noleggio su misura

MILANO - Cresce a ritmo sostenuto l’interesse dei privati per il noleggio a lungo termine, che vede l’utilizzo dell’auto come sostitutivo della tradizionale proprietà e che finora sembra confinato nell’ambito della clientela professionale. Le stime indicano che in Italia questa categoria di consumatori abbia ormai raggiunto le 65.000 unità. E Arval Italia, società specializzata che fa capo al gruppo francese Bnp Paribas, moltiplica le proposte destinate a questa categoria di clienti per consolidare la propria leadership nel settore del noleggio a lungo termine e dei servizi di mobilità innovativi e sostenibili, predisponendo un’offerta capace di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze.

Per questo alla classica formula “core” pensata per questa tipologia di clienti – contratto da 36 a 48 mesi con percorrenza di 100.000 km e tanti servizi inclusi (manutenzione, assistenza h24 e copertura assicurativa) – affianca tre nuove proposte volte a garantire un servizio davvero a 360 gradi. C’è il Noleggio leggero, su misura per chi dell’auto non fa un uso particolarmente intenso e chiede un approccio accessibile, che trova conferma nell’assenza dell’anticipo iniziale. La durata del contratto è di 60 mesi con 40.000 km inclusi che il contraente ha la facoltà di aumentare. Il canone, comprensivo dei servizi accessori, è sempre fisso.

Nel caso del “Flix lease”, invece, la durata minima è di sei mesi, trascorsi i quali il cliente può restituire la vettura o continuare a tenerla per tutto il tempo che desidera. Nessun anticipo, canone fisso e 18.000 km di percorrenza nell’arco del semestre. La consegna dell’auto è prevista in 7 giorni e il cliente può scegliere non solo la categoria di vettura, ma anche la marca e il modello preferiti. Con “Arval mid term for private”, infine, si adatta al nuovo target la formula riservata già da 5 anni alla clientela business: noleggio mensile con durata compresa tra uno (il periodo minimo) e 24 mesi. La scelta è per tipologia di vettura – dalla city car ai Suv – con consegna garantita entro 72 ore presso un Arval Center o a domicilio. Una soluzione pensata per chi deve soddisfare esigenze di mobilità temporanee.

Queste proposte, che sono pienamente coerenti con le offerte “Mobility 360°” e “Connected & Flexible” previste dal piano strategico quinquennale “Arval Beyond”, sono anche in sintonia con il momento particolare che stiamo vivendo. Lo sottolinea il direttore Retail di Arval Italia Alessandro Pigazzi: «Tra le tante abitudini che la pandemia ha cambiato c’è anche il modo di spostarsi. Un noleggio semplice, sicuro e conveniente piace sempre più ai privati il cui peso tra i nostri clienti è aumentato del 60% nell’ultimo anno».

Anche per rapportarsi con questa nuova fascia di potenziali clienti utilizzando modalità di contatto a loro più congeniali, la filiale italiana del gruppo francese ha creato gli Arval Store, veri e propri “negozi di mobilità” tra i quali le sedi di Milano – via dei Missaglia 89 – e Firenze – via Provinciale Lucchese 19/b – si sono appena aggiunte al “capostipite” di corso Rosselli 236 inaugurato nel 2019 a Torino.