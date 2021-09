Arval For Employee, nuova piattaforma di mobilità aziendale. Settimana europea della mobilità, debutta “Don’t stop me now”

MILANO - Arval For Employee, la piattaforma di mobilità di Arval dedicata ai dipendenti delle aziende e già scelta da 400 società partner, amplia la propria offerta e diventa sempre più uno strumento di welfare aziendale. In occasione della Settimana Europea della Mobilità, lancia «Don’t stop me now», un’offerta promozionale dedicata al noleggio a lungo termine di veicoli a basso impatto ambientale. Nel dettaglio, accedendo al portale dedicato, è possibile scegliere tra diverse opzioni: il noleggio di un’ auto, tra cui un’ampia selezione di vetture green, un veicolo usato oppure una e-bike a noleggio. Con il noleggio privati è possibile scegliere l’ auto a seconda delle proprie esigenze, con i servizi necessari per gestirla inclusi in un unico canone mensile, sempre fisso e senza sorprese. A disposizione il noleggio a lungo termine di Arval che prevede un’ auto per 36 mesi con 100.000 chilometri inclusi.

A disposizione dei clienti anche il noleggio Flix Lease, un rent a car flessibile di Arval che prevede il noleggio di un’ auto sempre nuova per un periodo minimo di 6 mesi, alla scadenza dei quali è possibile riconsegnare l’ auto oppure continuare a tenerla per tutto il tempo necessario. Infine, per quanto riguarda l’usato d’eccellenza, Arval mette a disposizione solo veicoli con chilometri certificati, controlli costanti, nessun sinistro rilevante, garanzia fino a 3 anni e zero sorprese, offerti grazie ai partner di Arval, Ariel Car e brumbrum. Per i dipendenti delle aziende convenzionate, gli sconti possono arrivare fino a 1.000 euro per ogni singolo acquisto. Per i più ‘green’ è previsto anche il servizio E-bike, con due modelli di bicicletta elettrica a noleggio per 12 o 24 mesi, con un canone fisso mensile che include i principali servizi, oltre al casco di sicurezza, lucchetto e copertoni antiforatura. «Con Arval For Employee, non solo estendiamo a tutti i dipendenti delle aziende clienti la possibilità di accedere alle nostre soluzioni di mobilità, ma lo facciamo mettendo al centro della nostra offerta la sostenibilità - spiega Alessandro Pigazzi, direttore Retail di Arval Italia - Per questo, molte proposte di noleggio dedicate ai privati sono proprio per veicoli elettrici o ibridi e, in aggiunta all’ auto, proponiamo il noleggio di e-bike. Vogliamo fare anche noi la nostra parte perché gli spostamenti delle persone siano sempre più all’insegna della sicurezza e della sostenibilità».

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, tutti i dipendenti delle aziende clienti e i collaboratori delle aziende non ancora clienti ma che vogliano diventarlo potranno accedere, sul nuovo sito di Arval For Employee, alla campagna esclusiva «Don’t stop me now», un’offerta promozionale dedicata al noleggio a lungo termine di veicoli a basso impatto ambientale. Da oggi sarà quindi possibile noleggiare una Fiat 500, una Ford Puma oppure una Mini Countryman, tutte ad alimentazione ibrida, a tariffe convenienti. Inoltre, partecipando al progetto internazionale «1 Electrified Vehicle = 1 Tree», per ogni auto green noleggiata con Arval For Employee, Arval Italia si impegna a piantare un albero nella foresta di San Godenzo, in provincia di Arezzo.