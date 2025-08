Audi lancia Urban Value, formula di noleggio dedicata a chi percorre pochi chilometri all'anno

A fronte dei nuovi trend della mobilità, nasce Audi Urban Value, una formula di noleggio a lungo termine dedicata a coloro che percorrono pochi chilometri durante l'anno. Riservata alle vetture della gamma compatte del marchio di Ingolstadt, come A1, Q2 e A3, Audi Urban Value è una formula che abbina le caratteristiche del noleggio a lungo termine a quelle dell'utilizzo a consumo, con una riduzione fino al 40% rispetto al canone di noleggio convenzionale. La formula Audi Urban Value, accessibile anche ai neopatentati, consiste in un noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi con percorrenza inclusa di 3.000 chilometri. Il canone base, fisso per l'intera durata del contratto, consente di associare tutti i servizi assicurativi, di assistenza e di mobilità previsti per il noleggio convenzionale.

Sono pertanto inclusi immatricolazione e messa su strada, soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione di responsabilità per incendio e furto, sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radio frequenza, copertura assicurativa RCA, tutela del conducente, copertura danni, atti vandalici ed eventi naturali oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Al raggiungimento della soglia di 3.000 km, ogni chilometro eccedente viene fatturato su base mensile al costo unitario di 0,29 euro, da aggiungere al canone fisso. Come riportato nel comunicato Audi, prendendo ad esempio Audi A1 Sportback 30 TFSI nell'allestimento S line edition, a fronte di un anticipo contenuto in poco più di 5mila euro, il canone base Audi Urban Value si attesta a 269 euro anziché i 473 euro previsti per il noleggio convenzionale (36 mesi, 30 mila km complessivi), una differenza di 204 euro al mese, pari ad una riduzione del 43%.