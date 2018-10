Avis e Ford, tutto il noleggio in un click grazie all’app. Per ora solo negli Usa

ROMA - I clienti che noleggeranno auto Ford con Avis Budget Group negli USA potranno gestire tutto con una app, dalla presa alla riconsegna. Una bella comodità che coinvolgerà 10mila vetture Ford presenti nella flotta di Avis entro la fine dell’anno e che saranno 35mila per la metà del 2019.

I dati migliorano l’utilizzo. Questa innovazione sarà permessa perché tali vetture saranno connesse grazie ad un accordo con Ford Commercial Solutions, business unit di Ford Smart Mobility, e che fornisce piattaforme telematiche per la gestione delle flotte sfruttando la connettività integrata nei veicoli stessi e Autonomic, che invece fornisce il cloud per la raccolte e la gestione dei dati. A trasmetterli al sistema di gestione Avis provvede invece Ford Data Services. In questo modo Avis Budget riceve in tempo reale tutti i dati relativi a percorrenza, livello carburante e condizioni del veicolo permettendo ai suoi fleet manager di gestire al meglio riducendo al minimo i periodi di inattività e dunque migliorandone e massimizzandone l’utilizzo.

Tutto in pochi click. Per il cliente finale tutto questo si trasforma in comodità e risparmio di tempo poiché, grazie all’app mobile Avis, noleggiare una vettura è facile e veloce come prendere un’auto in car sharing e si può anche scegliere il modello esatto, a differenza di quanto avviene solitamente. Basta infatti un click per prenotare, un altro per sbloccare la vettura ed un altro ancora per terminare il noleggio alla riconsegna tagliando del tutto le consuete operazioni connesse alla consegna e alla verifica finale. Tramite l’app inoltre si può modificare anche il periodo di noleggio. La connessione dei veicoli Ford all’interno della flotta di Avis Budget Group riguarda per il momento gli Stati Uniti, ma se ne sta studiando l’implementazione anche in altri mercati, Italia compresa, in base ovviamente alle norme vigenti e a quanto previsto dal Codice della Strada.

Il futuro è nel passato. Il primo passo per il nostro paese sarà invece l’adozione dell’app che permetterà di offrire ai clienti più servizi e migliorare l’esperienza di noleggio rendendola flessibile al massimo con l’obiettivo per Avis Budget Group di trasformarsi effettivamente da società di noleggio a fornitore di mobilità, aspirazione condivisa da molti concorrenti diretti e anche provenienti da altri ambiti come le società di noleggio a lungo termine e le stesse case automobilistiche, da tempo impegnate nel modificare la propria mission ritornando nel mondo dei servizi che esse stesse avevano contribuito a creare, ma che avevano abbandonato per curarsi solo del loro core business rappresentato dalla costruzione e dalla vendita di automobili.