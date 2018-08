Car2go anche per le vacanze: crescono quasi del 50% i noleggi trasfrontalieri

ROMA - Il car sharing non conosce confini. Questo almeno è quando emerge dalle analisi di Car2go, che nel corso della prima metà del 2018 ha riscontrato un incremento del 42% dei noleggi transfrontalieri, secondo un trend che ha registrato un'ulteriore accelerazione con l'inizio della stagione delle vacanze di massa.

Grazie a una presenza capillare (i servizi sono accessibili con un unico account in 14 città europee) Car2go dispone di un osservatorio privilegiato costruito su dati inoppugnabili. Da questi, risulta che il Paese più gettonato dai clienti stranieri del car sharing «by smart» è la Germania (il servizio è attivo a Berlino, Francoforte, Amburgo, Monaco, Düsseldorf, Colonia e Stoccarda dove la flotta è totalmente elettrica), che ha totalizzato il 43% dei viaggi al di fuori dei propri confini, seguita dall'Italia con il 30% dei noleggi suddivisi tra le location di Milano, Roma, Torino e Firenze.

Dall'analisi degli utenti tranfrontalieri si rileva una sorta di «amore reciproco» per quanto riguarda le varie nazionalità: a utilizzare Car2go in Germania sono soprattutto gli italiani, seguiti dagli austriaci, mentre i tedeschi ricambiano rappresentando il 90% delle presenze a Vienna e quasi la metà (il 47%) di quelle nelle città italiane. Alle spalle della Germania, infine, nelle scelte dei nostri concittadini che sfruttano il car sharing all'estero si collocano nell'ordine Spagna e Olanda. Da notare lenorme successo che sta riscuotendo, nelle 12 città europee in cui è disponibile, la possibilità di ricorrere a Car2go per raggiungere l'aeroporto o per effettuare il percorso inverso.

Tutte queste rilevazioni, essendo relative a un unico gestore del servizio, non possono ovviamente avere una validità scientifica assoluta, ma sono comunque significative per l'ampiezza e la capillarità di un operattore presente con 14.000 vetture (per il 10% «electric drive» tra smart fortwo e Mercedes Classe B) che effettuano oltre 10.000 viaggi al giorno in 25 location (14 in Europa, 10 in Nord America, una in Cina) di 8 Paesi e che oggi possono contare su 3,3 milioni di clienti iscritti, di cui 1,91 in Europa e 502.000 in Italia.