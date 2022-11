Cooltra si espande in Europa, lancia servizio noleggio ebike in Spagna, Italia e Portogallo

Cooltra lancia il suo primo servizio di ebike in abbonamento - per privati e professionisti - in Spagna, Italia e Portogallo. L’azienda, pioniera nell’offerta di noleggio di veicoli a due ruote nel continente dal 2008, offre ora in citta come Madrid, Barcellona, Valencia, Lisbona, Porto, Roma e Milano il suo nuovo servizio di noleggio di biciclette elettriche per periodi di un mese, sei mesi e un anno. Nel primo trimestre del 2023, il numero di veicoli per questa linea di business raggiungerà i 250, con l’obiettivo di aumentare gradualmente la flotta. Per l’implementazione di questo nuovo servizio, Cooltra dispone di un modello di ebike che cerca il comfort e la sicurezza dei suoi utenti nelle grandi citta, sia sulle strade principali che sulle vie piu strette. A partire da 59 euro al mese, gli utenti di Cooltra possono avere un esclusivo modello Askoll eB4, con un motore da 250 watt, un’autonomia fino a 80 chilometri e una batteria anteriore rimovibile con caricatore.

Tra le caratteristiche anche una sella ergonomica, una forcella ammortizzata, ruote da 28«, una struttura robusta e luci a Led anteriori e posteriori. Per gli utenti che vogliono farne un uso professionale, c’e anche la possibilita di installare sul retro un bauletto. Il 2021 ha visto la piu grande crescita di sempre dei ciclomotori in condivisione, che raggiungono un totale di 9.000 veicoli e un numero di noleggi di 3.000.000 per un totale di 15.000.000 Km percorsi. Il mercato dello scooter sharing e guidato da Cooltra, leader nel settore, che possiede piu del 70% del mercato con il 30% della flotta di ciclomotori dispiegata, 3.000 scooter elettrici. Nei primi 6 mesi del 2022 la curva di crescita del servizio Cooltra non ha arrestato la sua corsa facendo segnare un +60% rispetto all’anno precedente, gia molto positivo, consolidando la sua quota di mercato, rispettivamente 75% a Roma e 55% a Milano. Cooltra ha realizzato circa 1.250.000 noleggi, rispetto ai 750.000 del primo semestre del 2021, percorrendo 5.600.000 km, piu di 140 volte il giro della terra e con un risparmio di Co2 di 70 tonnellate. In Europa, la bicicletta elettrica e diventata l’opzione preferita dai cittadini, con oltre 2 milioni di bici in piu solo nel 2021.

Anche in Italia il trend si mantiene costante con un incremento di circa 300.000 e-bike nel 2022 , confermando la crescente richiesta da parte dei cittadini di una nuova mobilita. Secondo una ricerca Ipsos, infatti, l’ebike in Italia riscuote l’81% dei consensi, rispetto all’ auto che si attesta al 68%. «Gli italiani scelgono sempre piu spesso modelli di mobilita sostenibile senza vincoli, attraverso il pay-per-use. Le aziende e i privati devono tenere conto dei nuovi servizi di noleggio innovativi e delle nuove tendenze del mercato. Con il lancio del nostro ultimo servizio di ebike in abbonamento vogliamo venire incontro proprio all’esigenza di una mobilita comoda, sicura, agile e sostenibile per coloro che non hanno o non vogliono avere un veicolo proprio», afferma il Regional Manager Italia B2C di Cooltra, Enrico Pascarella.