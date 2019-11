Da “Yuko with Toyota” buono sconto di 50 euro ai veneziani che vogliono usufruire del car sharing ibrido

VENEZIA - Tra le tante iniziative adottate per andare incontro ai veneziani in difficoltà per l’eccezionale ondata di maltempo e l’acqua alta, ne arriva una anche dal mondo dell’auto, anzi del car sharing: Yuko with Toyota, il servizio lanciato nel 2018 dall’amministrazione comunale della città lagunare e dalla casa giapponese specialista in motorizzazioni ibride, ha varato infatti un piano per agevolare almeno gli spostamenti in auto sulla terraferma.

Fino al 30 novembre i cittadini di Venezia potranno usufruire dunque di un buono sconto di 50 euro per il servizio di car sharing. Il buono sarà valido sia per i clienti già registrati, sia per quelli che non hanno mai usufruito del servizio (potranno farlo gratuitamente fino al 22 novembre).

Ai clienti già iscritti è stata inviata una comunicazione tramite l’app dedicata. Coloro che invece non sono iscritti, potranno effettuare la registrazione al servizio attraverso il sito https://www.yuko-carsharing.it/venezia/it/index.html inserendo il codice promo “YUKO 4VENEZIA”.

Yuko with Toyota – vale la pena ricordarlo – è un servizio di car sharing che si svolge esclusivamente con auto ibride. “Un modo per esaltare il piacere di guida rispettando l’ambiente e la qualità dell’aria” rammentano i promotori dell’iniziativa, sottolineando che in base agli accordi raggiunti con l’amministrazione comunale di Venezia, con le auto Toyota del servizio si può circolare liberamente nelle ZTL e nelle corsie preferenziali, e il parcheggio sulle strisce blu è gratuito.