Dacia Spring, con City by Mobilize per il car sharing. A Parigi piccola elettrica si aggiunge a flotta di Renault Zoe

PARIGI - Zity by Mobilize, servizio di car sharing al 100% elettrico lanciato a Maggio 2020 a Parigi, aggiunge Dacia Spring alla sua flotta di veicoli. Le 150 Renault ZOE sono infatti state sostituite da altrettante Dacia Spring, con l’obiettivo di disporre di una flotta composta dai due modelli in pari quantità per Settembre 2021. “Compatta, agile, robusta e al 100% elettrica - ha spiegato Vincent Carré, Direttore delle Operazioni di Car Sharing di Mobilize - Dacia Spring è un’auto perfettamente adatta al car sharing. Siamo lieti di proporre ai nostri clienti, con il servizio Zity by Mobilize, un’offerta diversificata di veicoli.

La libertà sta nella possibilità di scelta ed è proprio questo che noi offriamo con una flotta composta da due veicoli che rispondono ai desideri e ai molteplici bisogni di mobilità, nel rispetto dell’ambiente”. Dacia Spring si adatta all’ambiente urbano e periurbano con i suoi 4 posti, il bagagliaio da 290 litri e un’autonomia di 230 km WLTP (305 km WLTP City). La piccola Dacia è dotata di un motore al 100% elettrico e può anche contare su una frenata rigenerativa permanente che consente il recupero energetico ogni volta che si solleva il piede dall’acceleratore. Inoltre, con servizi come Apple CarPlay ed Android Auto, Dacia Spring permette agli utenti del servizio Zity by Mobilize di utilizzare le loro App preferite per navigazione e musica. Il comfort di guida è accentuato da equipaggiamenti come parking camera, sistema di navigazione a bordo, comandi elettrici e sensore di luminosità.