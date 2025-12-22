DGA NLT accelera l'espansione: inaugurata la nuova sede a Roma

DGA NLT, leader italiano nel noleggio a lungo termine, rafforza la sua presenza nella Capitale con l'inaugurazione della nuova sede in Viale Europa 314. Un passo strategico che consolida il piano di crescita nazionale dell'azienda, oggi punto di riferimento per privati, aziende e professionisti.

Questa nuova apertura si inserisce in un modello di crescita che integra innovazione digitale e presidio territoriale. Accanto alla sua struttura fortemente digitalizzata, DGA NLT valorizza le sedi fisiche per favorire interazioni immediate e una gestione più efficace delle esigenze del mercato. Il nuovo ufficio si aggiunge a quelli di Torino, Milano, Verona, Modena, Cagliari e Palermo, portando a otto il numero totale di sedi operative. Il piano nazionale prevede ulteriori aperture nei principali poli italiani, rendendo il servizio sempre più capillare

La strategia - L'apertura romana rappresenta un investimento chiave per DGA NLT, divisione di DGA Group Italia guidata dal CEO e founder Enrico de Gregorio. Roma, è un mercato essenziale per intercettare nuove opportunità e rafforzare partnership. La nuova sede offre un punto di contatto diretto, migliorando reattività e prossimità per clienti e partner in un contesto dinamico come quello della Capitale.

La crescita - Nata nel 2009, ha creduto fin dall’inizio nelle potenzialità del noleggio a lungo termine come soluzione di mobilità flessibile e accessibile, DGA NLT ha registrato una traiettoria di successo ininterrotta. Con oltre 100 collaboratori, l'azienda è broker con mandati dai principali player nazionali e si distingue per offerte personalizzate: stock in pronta consegna, promozioni per alti chilometraggi, neopatentati o utilizzatori occasionali.

Dal 2017, DGA NLT è annualmente premiata da Leasys come prima agenzia in Italia per contratti consolidati, un primato mantenuto fino a oggi. La forza dell'azienda risiede nell'organizzazione interna, con manager specializzati che garantiscono risposte rapide ai cambiamenti del mercato. L'obiettivo è chiaro: consolidare la leadership nel noleggio a lungo termine attraverso un approccio che unisce prossimità, innovazione e attenzione al cliente.