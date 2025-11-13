DGA NLT presenta la nuova App: il networking diventa valore condiviso

DGA NLT, realtà di riferimento nel Noleggio a Lungo Termine, introduce sul mercato la nuova App DGA NLT, una piattaforma digitale che trasforma la collaborazione in un sistema di crescita partecipativa.

Il progetto nasce per valorizzare le relazioni personali e professionali, offrendo agli utenti la possibilità di segnalare potenziali clienti interessati ai servizi di Noleggio a Lungo Termine e ricevere un riconoscimento economico per ogni contratto concluso.

L’applicazione, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, rappresenta uno strumento semplice e trasparente per connettersi con l’azienda, partecipare attivamente al suo sviluppo e monitorare in tempo reale segnalazioni, attività e guadagni. L’interfaccia è stata progettata per garantire un’esperienza d’uso fluida e intuitiva, con una gestione immediata dei contatti e una visione chiara dei risultati ottenuti.

L’accesso è riservato agli utenti invitati tramite codice fornito da DGA NLT, a tutela della qualità del network e della coerenza con i valori aziendali. Ogni utente può così contribuire in modo diretto all’espansione della rete commerciale dell’azienda, ricevendo il 30% lordo della provvigione per ogni contratto finalizzato grazie alla propria segnalazione.

Il lancio della App conferma la vocazione innovativa di DGA NLT, che negli ultimi anni ha costruito un modello di business incentrato sulla trasparenza, la digitalizzazione e la condivisione del valore. La piattaforma si inserisce in una strategia di sviluppo più ampia, volta a rendere la tecnologia un elemento di connessione tra persone, processi e risultati, con l’obiettivo di creare un ecosistema collaborativo e sostenibile.

Con oltre cento collaboratori e otto sedi operative sul territorio italiano, DGA NLT rappresenta una delle realtà più dinamiche del mercato, capace di coniugare crescita, innovazione e qualità del servizio. Fin dalla sua nascita nel 2009 a Torino, la divisione del gruppo DGA ha saputo distinguersi per visione strategica e capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, ottenendo riconoscimenti costanti come primo broker nazionale per contratti consolidati.

La nuova App sintetizza questa identità evolutiva: unisce tecnologia e partecipazione, rendendo ogni relazione un’opportunità concreta di sviluppo. In un contesto in cui la mobilità e la digitalizzazione avanzano di pari passo, DGA NLT sceglie di costruire un modello fondato sulla collaborazione e sulla fiducia, in cui il networking diventa leva di valore e crescita condivisa.