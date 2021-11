Dott porta anche a Roma e Milano le e-bike. Diecimila entro la fine dell'anno in Europa, in Italia anche a Ferrara

Dott, startup europea che opera nel settore della micromobilità urbana, porta le sue nuove e-bike sulle strade di Roma, Milano e Ferrara, nell'ambito di un piano che vedrà 10 mila bici elettriche circolare nelle principali città europee servite dal gruppo nato ad Amsterdam nel 2018 e operativo in oltre 30 città di 9 paesi del Vecchio Continente, fra cui Londra, Parigi e Bruxelles, con un parco di circa 40.000 mezzi "Ci impegniamo ogni giorno nel liberare le città dalla congestione attraverso l'uso di mezzi sostenibili alla portata di tutti e il lancio delle e-bike rappresenta un punto di evoluzione del nostro business.

Fornendo una nuova opzione di viaggio, speriamo di incoraggiare sempre più persone all'utilizzo di mezzi eco-friendly, con l'obiettivo di rendere le nostre strade meno trafficate e più piacevoli da vivere", ha dichiarato Maxim Romain, coo e co-fondatore di Dott, che già è attiva con i suoi monopattini elettrici. Tutti i veicoli Dott sono compatti, silenziosi e a zero emissioni, in questo modo propongono un'offerta sostenibile per muoversi in città. Dott vuole essere un'azienda a impatto zero e per questo controlla costantemente i propri effetti sull'ambiente, ricaricando le batterie solo con energia proveniente da fonti rinnovabili e imponendo ai propri prodotti un ciclo di vita di lunga durata, in tutte le sue fasi.