Drivalia e Hellas Verona ancora insieme, rinnovata la partnership. Flotta di 17 veicoli a supporto di giocatori e staff

Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, rinnova il suo impegno nel mondo della Serie A e scende di nuovo in campo al fianco dell’Hellas Verona FC. Per la stagione 2025/26, Drivalia si conferma Sleeve Jersey Sponsor del Club, proseguendo un binomio di successo avviato nella stagione 2022/23. Il logo di Drivalia sarà nuovamente protagonista sulla manica sinistra delle maglie da gioco indossate in tutte le competizioni ufficiali, a partire dal primo match della Serie A 2025/26, Udinese-Hellas Verona, in programma per lunedì 25 agosto. Una visibilità prestigiosa che accompagnerà i gialloblù nei più importanti stadi d’Italia, rafforzando il legame tra il Club, forte di una grande tradizione nel calcio italiano, e Drivalia, player di riferimento per le soluzioni di mobilità innovative in Europa.

La partnership si consolida anche a livello operativo con la fornitura, da parte di Drivalia, di una flotta di 17 veicoli a supporto dei giocatori e dello staff. “Siamo entusiasti di proseguire questo viaggio al fianco dell’Hellas Verona, una società che incarna valori di tenacia, passione e spirito di squadra che rispecchiano pienamente la nostra filosofia aziendale”, queste le dichiarazioni di Roberto Sportiello, CEO di Drivalia, che ha proseguito: “Questa partnership non è solo una sponsorizzazione, ma una piattaforma strategica per dialogare con un pubblico vasto e appassionato, promuovendo la nostra visione di una mobilità sempre più innovativa, flessibile e sostenibile”. “Siamo felici e orgogliosi di poter proseguire un rapporto così importante con un brand come Drivalia, che da quattro anni ci accompagna e ci supporta nelle nostre attività” ha dichiarato il Presidente Esecutivo del Club, Italo Zanzi. “Drivalia rappresenta per noi un partner strategico di grande valore: la sua riconoscibilità e dinamicità ci permette sempre di più di rafforzare il legame con i nostri tifosi e di trasformare una semplice sponsorizzazione sportiva in una collaborazione autentica e ad alto impatto. Il turismo, elemento centrale per una città come Verona e per un brand internazionale come Drivalia, rappresenta un ambito chiave su cui costruire progetti condivisi, capaci di valorizzare il territorio e di creare esperienze uniche per i nostri tifosi e per i visitatori”.