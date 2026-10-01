Drivalia lancia Be Free Easy: auto entro 60 giorni e anticipo pari a un canone

Un anticipo pari a una sola mensilità e una vettura nuova in consegna entro 60 giorni. Sono i due elementi su cui punta Be Free Easy, la nuova proposta di noleggio a lungo termine lanciata da Drivalia, società di mobilità del gruppo CA Auto Bank. Rivolta ad aziende e privati, la formula comprende anche la preassegnazione gratuita di un veicolo da utilizzare in attesa dell’auto scelta. L’obiettivo è ridurre l’esborso iniziale e assicurare continuità negli spostamenti. L’anticipo corrisponde infatti a un unico canone mensile, mentre il contratto può avere una durata di 36, 48 o 60 mesi, con una percorrenza prevista di 20.000 chilometri all’anno. La consegna entro un massimo di 60 giorni riguarda la selezione di vetture nuove inserite nell’offerta.

Un’auto disponibile durante l’attesa. Per chi ha bisogno di mettersi subito al volante, il servizio di preassegnazione consente di disporre di un mezzo alternativo fino alla consegna della vettura noleggiata. Secondo quanto annunciato dalla società, il servizio è incluso gratuitamente: una soluzione che permette di coprire il periodo di attesa senza interrompere la mobilità quotidiana. Il canone di Be Free Easy comprende le coperture assicurative RCA, incendio, furto e Kasko, oltre al soccorso stradale, alla gestione del bollo e ai servizi di telematica. Alla formula base si affianca Be Free Plus, che aggiunge la manutenzione programmata dell’auto.

Panda Cross e Corsa: gli esempi di prezzo. Tra gli esempi indicati da Drivalia figura la Fiat Panda Cross, proposta con un canone mensile di 399 euro e un anticipo dello stesso importo. Per la Opel Corsa a benzina, canone e anticipo salgono entrambi a 499 euro. Gli importi comunicati sono IVA esclusa, un elemento da considerare nella valutazione del costo, soprattutto per la clientela privata. Con Be Free Easy, Drivalia concentra dunque la proposta su tre aspetti concreti: un costo iniziale contenuto, tempi definiti per la consegna dell’auto nuova e un veicolo disponibile nel periodo di attesa.