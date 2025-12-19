Drivalia, nomine nel top management: Remo Grosso direttore commerciale e Diego Proietti nuovo responsabile remarketing

Drivalia, società di noleggio e mobilità di Crédit Agricole Auto Bank, annuncia la nomina di Remo Grosso a direttore commerciale di Drivalia Italia. Nel nuovo ruolo Grosso riporterà direttamente al Country Manager Pasquale Piccolino, con l'obiettivo di sostenere la crescita e il consolidamento della presenza della società sul mercato nazionale. Il manager vanta oltre 27 anni di esperienza maturata in contesti nazionali e internazionali. Il suo percorso professionale ha avuto inizio nel 1998 nel settore delle telecomunicazioni in Nokia, dove ha ricoperto diversi incarichi manageriali nelle aree vendite, marketing e gestione operativa, arrivando a ricoprire il ruolo di Global Head of Marketing & Communications per vari servizi dell'azienda. Nel 2013 l'ingresso nel mondo della mobilità come General Manager di Morini Rent, con responsabilità su Operations, Sales & Marketing, incarico mantenuto fino al 2021.

Successivamente Grosso ha ricoperto il ruolo di Responsabile delle Operations e del mercato retail del business dei veicoli commerciali in Avis Budget Group. Entrato in Drivalia nel 2022, ha inizialmente guidato la direzione Customer Care & Car Replacement Business, ampliando poi dal 2023 il proprio perimetro di responsabilità con la guida della business unit dedicata al car sharing elettrico E+Share Drivalia, attiva nelle città di Torino, Milano, Roma e Lione. «Sono onorato di assumere questo incarico e pronto ad affrontare le sfide future. La mia priorità sarà accelerare la crescita, espandendo la nostra presenza sul mercato e rafforzando le partnership strategiche - ha dichiarato Remo Grosso - . Sono fiducioso che, con il supporto del team e dei nostri partner, raggiungeremo obiettivi ambiziosi».

Altra nomina nel top management di Drivalia è Diego Proietti, nuovo responsabile del remarketing per il gruppo ed anche di Drivalia Future, il brand che è stato creato per dare nuova vita alle auto giunte al termine del contratto di noleggio o di abbonamento. Proietti - che riferirà direttamente a Roberto Sportiello ceo di Drivalia - vanta oltre vent'anni di esperienza nei settori dell'automotive e del remarketing. Dopo aver conseguito la laurea in economia presso l'Università La Sapienza di Roma, ha iniziato la sua carriera nel 2004 in Ing Car Lease Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all'interno del dipartimento remarketing, fino a diventare remarketing supervisor. La sua carriera è proseguita nel Gruppo Alphabet (che fa capo a Bmw), prima come remarketing senior supervisor di Alphabet Italia Fleet Management SpA e successivamente come international remarketing manager di Alphabet International GmbH. Dal maggio 2018 Proietti è diventato remarketing manager di Alphabet Italia, dove si è occupato, tra le varie attività, di digitalizzazione dei processi e sviluppo dei canali di vendita B2B e retail.