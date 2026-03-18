Drivalia rilancia gli abbonamenti auto, focus su Gpl e debutto City Planet. Società ha oltre 45.000 utenti già attivi in Italia

Drivalia rafforza la propria strategia sulla mobilità flessibile e amplia l'offerta CarCloud, il primo abbonamento mensile all'auto in Italia che ha già superato quota 45.000 utenti. In un contesto segnato dalla volatilità dei prezzi energetici, la società punta su soluzioni orientate al contenimento dei costi, con un focus particolare sulle motorizzazioni Gpl e sull'introduzione di nuove formule di accesso. Tra le novità, il rinnovo dei pacchetti CarCloud City e New Arrivals, che privilegiano modelli alimentati a Gpl dei marchi DR Automobiles, Evo e Sportequipe. Una scelta che risponde all'esigenza di maggiore efficienza nella gestione quotidiana dei veicoli, con un risparmio stimato fino al 70% sui costi di rifornimento. Il pacchetto City, dedicato all'uso urbano, e il New Arrivals, orientato a suve crossover di ultima generazione, si inseriscono così in una proposta sempre più diversificata.

Debutta inoltre CarCloud City Planet, nuova formula pensata per la mobilità urbana sostenibile, che include Fiat Pandina Hybrid con un canone mensile di 369 euro (Iva inclusa). L'offerta comprende tutti i principali servizi - assicurazione, bollo e manutenzione - e si configura come una soluzione «chiavi in mano» che elimina gli oneri legati alla proprietà del veicolo. Parallelamente, Drivalia rilancia anche la propria gamma elettrica, confermando il ruolo della piattaforma CarCloud come strumento accessibile per avvicinarsi alla mobilità a zero emissioni. Tra i modelli disponibili figurano Peugeot e-208, Opel Corsa-e, MG4, Jeep Avenger e Skywell Bev. Il servizio, rivolto a privati, professionisti e aziende, si distingue per l'elevato grado di flessibilità: nessun anticipo, durata minima di 30 giorni e possibilità di recesso senza penali. Il canone mensile include 2.000 chilometri, coperture assicurative complete e manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a un pacchetto di car sharing elettrico nelle città di Torino e Lione.