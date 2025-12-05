Enjoy, il car sharing di Enilive, si trasforma. Nel 2026 nuove modalità di noleggio a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna

Enjoy, il car sharing di Enilive, si trasforma: tra poche settimane cambieranno le modalita' operative per il noleggio dei veicoli. A partire dal 12 gennaio 2026 - riferisce una nota di Eni - a Milano, Torino e Firenze, e dal 21 gennaio 2026 a Roma e Bologna, i veicoli del servizio Enjoy avranno come punto di riferimento esclusivamente gli Enjoy Point, aree dedicate che si trovano all'interno delle stazioni di servizio Enilive e in vari aeroporti e stazioni ferroviarie, dove i clienti potranno iniziare e terminare i noleggi.

La trasformazione del servizio consentira' a Enilive di mantenere uno standard di cura delle auto Enjoy piu' elevato: grazie alla sinergia con i gestori delle stazioni di servizio, sara' piu' facile monitorare lo stato dei veicoli e intervenire per eventuali necessita' di manutenzione. Come gia' avviene negli oltre 150 Enjoy Point in 80 citta' in Italia, anche nei nuovi Enjoy Point di Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna sara' possibile noleggiare le auto Enjoy in modo immediato o prenotare i veicoli fino a 24h prima della partenza, scegliendo la durata e la tariffa del noleggio piu' adatta alle proprie esigenze.